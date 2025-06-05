اوكلاهوما (الولايات المتحدة) : جمع النجم الكندي لأوكلاهوما سيتي ثاندر شاي غلجيوس ألكسندر الجوائز الشخصية وقاد فريقه ليكون الأفضل خلال الموسم المنتظم والوصول إلى النهائي لأول مرة منذ 2012، لكن كل ما تحقق لا يقارن بتاتا بالجائزة الكبرى التي يصبو إليها وهي الفوز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وفق ما أفاد الأربعاء.

وشدد الكندي الذي توج أفضل مسجل للدوري وأفضل لاعب، قبل يوم من استضافة إنديانا بايسرز في المباراة الأولى من أصل سبع ممكنة في سلسلة النهائي "لا ألعب من أجل الأمور الفردية، لا ألعب من أجل أي شيء آخر سوى الفوز، ولم أفعل ذلك طوال حياتي".

من كرة السلة للشباب في كندا إلى كرة السلة الجامعية في الولايات المتحدة، قال غلجيوس ألكسندر إن تركيزه منصبّ على الفوز بالألقاب، مضيفا "أبلغ الآن السادسة والعشرين من عمري، وأريد الفوز بلقب +أن بي أيه+. الأمر يتعلق دائما بالفوز بالنسبة لي".

ومع وضع هذا الهدف نصب عينيه، قدم غلجيوس ألكسندر موسما رائعا جعله يتفوق على نجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش في السباق على جائزة أفضل لاعب في الدوري، محققا في طريقه ما معدله 32.7 نقطة مع 6.4 تمريرة حاسمة و5 متابعات في المباراة الواحدة، ليقود ثاندر إلى 68 فوزا خلال الموسم المنتظم لأول مرة في تاريخه ما جعله صاحب أفضل سجل إن في منطقته الغربية او بالجمل.

وبات الكندي أول لاعب يتصدر الدوري من حيث عدد المباريات التي سجل فيها 20 نقطة أو أكثر (75)، 30 نقطة أو أكثر (49)، 40 نقطة أو أكثر (13)، و50 نقطة أو أكثر (4) في موسم واحد منذ جيمس هاردن في 2018 2019.

وبعدما اختير أفضل لاعب في نهائي المنطقة الغربية بقيادته ثاندر لحسم سلسلته مع مينيسوتا تمبروولفز في خمس مباريات، يسعى غلجيوس ألكسندر كي يكون أول لاعب ينهي الموسم كأفضل مسجل ويحرز لقب الدوري منذ شاكيل أونيل عام 2000.

وقال الكندي إنه كان "أسبوعا طويلا من الانتظار" منذ حسم السلسلة ضد أنتوني إدواردز ورفاقه في تمبروولفز والتي أعقبت تخطي دنفر ناغتس ونجمه يوكيتش في نصف النهائي في مواجهة امتدت حتى المباراة السابعة.

وأقر بعد نصف النهائي بأنه كان متوترا في الفترة التي سبقت المباراة السابعة، لكن هذه الخبرة كانت عاملا مساعدا في بناء الخبرة التي هو بحاجة إليها في النهائي ضد بايسرز.

وقال بهذا الصدد "مع تقدم هذه الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، تتحسن من ناحية التحكم بالمواقف، التحكم بمشاعرك. أنت تفهم ما هو قادم"، مضيفا "اكتشفت حديثا كيفية التعامل مع كل هذه المشاعر والتوتر وفترة الانتظار، وذلك عبر التواصل مع أحبائي، محاولة تجنب التفكير في الأمر كثيرا والتوتر بشأنه كثيرا. عليك فقط أن تستمتع بالحياة وأن تعيش اللحظة".