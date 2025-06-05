الرياض (السعودية) : تعاقد نادي الهلال السعودي مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي الذي قاد إنتر ميلان إلى وصافة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع الماضي، لموسمين حتى عام 2027، بحسب ما أعلن فريق العاصمة ليل الأربعاء الخميس.

وكتب الهلال في حسابه على منصة إكس "العبقري الإيطالي هنا. أهلا بك سيموني إينزاغي".

وبحسب تقارير صحافية، سينال إينزاغي نحو 50 مليون يورو (57 مليون دولار) خلال الموسمين مع "الزعيم".

وكان الهلال أقال البرتغالي جورجي جيزوس خلال الموسم بسبب سوء النتائج، وقاده لفترة موقتة لاعبه السابق محمد الشلهوب.

خسر لقب الدوري المحلي أمام الاتحاد جدة، فيما أخفق في دوري أبطال آسيا المتوج بلقبه أربع مرات قياسية والذي راح لقبه لقطب جدة الآخر الأهلي.

وسيصل إينزاغي إلى الرياض لقيادة تدريبات الفريق قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان إينزاغي (49 عاما) أعلن الثلاثاء انفصاله بالتراضي عن إنتر بعد خسارة نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 5 السبت في ميونيخ، كما قاد فريق مدينة ميلانو إلى نهائي دوري الأبطال 2023 عندما خسر بهدف أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

وقال إينزاغي في مقابلة مع موقع الهلال أجراها بعد توقيع عقده في فندق جورج الخامس في باريس بحضور رئيس الهلال فهد بن نافل "كنت أرغب دوما بالتدريب خارج إيطاليا، والهلال يشكل فرصة كبيرة في مسيرتي. أعرف الهلال لأني أتابع كرة القدم العربية، إذ لعبنا في السعودية عدة مرات مع لاتسيو وإنتر".

وأشرف المهاجم السابق على لاتسيو روما بين 2016 و2021 وقاده إلى لقب الكأس في 2019 وإنتر بين 2021 و2025 وقاده إلى لقب الدوري المحلي في 2023 والكأس في 2022 و2023، فيما خسر لقب "سيري أ" 2025 في الرمق الأخير أمام نابولي وخرج من نصف نهائي الكأس أمام جاره اللدود ميلان.

أضاف "أتابع الهلال بتعاطف كبير وهم يملكون (لاعب الوسط الصربي) سيرغي ميلينكوفيتش، اللاعب الذي دربته أيضا في لاتسيو.. هو ليس لاعبا متميزا فحسب، بل يمتلك أيضا شخصية رائعة".

النجمة الثانية

وإلى سافيتش، يضم الهلال البرتغاليين الدوليين روبن نيفيش وجواو كانسيلو، الجناح البرازيلي مالكوم، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الحارس المغربي ياسين بونو ونجمه المحلي سالم الدوسري.

وتابع إينزاغي "أهدافي مع الهلال واضحة، وهي الفوز بالألقاب وتقديم كرة قدم ممتعة. أهدف إلى وضع النجمة الثانية بعد قيادة الهلال إلى لقبه العشرين في الدوري".

أضاف "سنعتمد على السرعة، الشراسة، والإصرار للفوز بأكبر من المباريات".

وتشهد السعودية منذ أكثر من موسمين نقلة نوعية في المجال الرياضي من خلال تعزيز صفوف الأندية بلاعبين ومدربين بكفاءة وجودة عالية "كرة القدم في السعودية تتطور من خلال اللاعبين والمدربين الأجانب بكفاءة وجودة عالية، إلى جانب تطور اللاعبين المحليين بشكل لافت".

وضم الدوري السعودي أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار، فيما تعاقد المنتخب الوطني مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بطل أوروبا مع منتخب بلاده صيف 2021 قبل إقالته لسوء النتائج.

وتطرق أفضل مدرب في الدوري الإيطالي لموسم 2023 2024 إلى الجماهير العريضة التي تملأ المدرجات باستمرار وتعكس الشعبية الجارفة للهلال وحضوره الواسع "تابعت مباريات الهلال في جدة ضمن دوري أبطال آسيا".

اللقاء مجددا مع ألونسو

ووصف "إنزاغي" كأس العالم للأندية 2025 بالبطولة رفيعة المستوى، معربا عن حماسه الكبير لخوض هذا التحدي، خصوصا في مواجهته الأولى ضد ريال مدريد الإسباني ومدربه الجديد شابي ألونسو في 18 حزيران/يونيو الجاري في ميامي "التقيت ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، كما التقيت شابي ألونسو عندما كان مدربا لباير ليفركوزن (الألماني) لذا سنواجه ناديا كبيرا ونقدم أفضل ما لدينا".

ووقع الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا ريد بول سالزبورغ النمسوي وباتشوكا المكسيكي.