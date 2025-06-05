باريس : جرّدت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى منافستها البولندية إيغا شفيونتيك الخامسة من لقبها بالفوز عليها 7 6 (7 1) و4 6 و6 0 الخميس في طريقها الى بلوغ المباراة النهائية من بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

ووضعت سابالينكا حدا لسلسلة من 26 فوزا تواليا لشفيونتيك الفائزة باللقب في السنوات الثلاث الماضية على ملاعب رولان غاروس.

وتلتقي سابالينكا في النهائي مع الأميركية كوكو غوف المصنفة ثانية او الفرنسية لويس بواسون مفاجأة البطولة حتى الان واللتين تلتقيان لاحقا.

وهي المرة الاولى التب تبلغ فيها سابالينكا نهائي رولان غاروس وستسعى الى احراز لقبها الرابع الكبير في بطولات الغراند سلام بعد أن توجت بطلة لاستراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 بالاضافة الى فلاشينغ ميدوز عام 2024.

وقالت سابالينكا "انه شعور مدهش لكنني أدرك تماما بأن العمل لم ينجز بعد. انا فرحة جدا بالمستوى الذي قدمته اليوم".

وتابعت "كانت المباراة بمثابة الفخ في مواجهة المنافسة الاقوى في الوقت الحالي لا سيما على الملاعب الترابية هنا في رولان غاروس".

واستهلت سابالينكا المباراة بطريقة مثالية وكسبت الاشواط الثلاثة الاولى كاسرة إرسال البولندية مرتين فتقدمت 3 0، لكن الاخيرة ردت التحية في الرابع مقلصة الفارق الى 1 3، قبل أن تكسر البيلاروسية إرسالها في الشوط الخامس متقدمة 4 1.

وحققت حاملة اللقب في الاعوام الثلاثة الاخيرة عودة رائعة بكسبها أربعة اشواط متتالية وتقدمت للمرة الاولى في المباراة 5 4.

واستعادت سابالينكا توازنها وكسبت شوطين متتاليين وتقدمت 6 5 وسنحت لها فرصة حسم المجموعة والارسال بحوزتها لكن البولندية نجحت في معادلة الارقام لتفرض شوط كسر التعادل أنهته البيلاروسية لمصلحتها بسهولة 7 1.

واستمر تبادل كسر الارسال بين اللاعبتين في مطلع المجموعة الثانية فكسرت البولندية إرسال منافستها مرتين لتتقدم 3 1 وحافظت على تقدمها حتى النهاية لتعادل النتيجة.

وجاءت المجموعة الثالثة من طرف واحد بشكل مطلق، إذ حسمتها سابالينكا بشكل ساحق 6 0.

وتوجت سابالينكا بطلة في ثلاث دورات منذ مطلع العام الحالي في بريزبين وميامي ومدريد علما بأنها بلغت نهائي استراليا المفتوحة ايضا وخسرت امام الاميركية ماديسون كيز.

في المقابل، لم تُقدم شفيونتيك أداء عاليا هذا الموسم، إذ لم تبلغ نهائي أي دورة أو بطولة منذ أن توجت في رولان غاروس العام الماضي ما أدى لتراجع تصنيفها الى المركز الخامس قبل انطلاق هذه البطولة.