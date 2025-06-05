مانشستر (المملكة المتحدة) : اقترب مانشستر سيتي الانكليزي من ضم الدولي الجزائري ريان آيت نوري قبل انطلاق كأس العالم للاندية في كرة القدم، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية الخميس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ظهير أيسر نادي ولفرهامبتون آيت نوري يقترب من اتمام صفقة انتقاله الى سيتي مقابل 45 مليون دولار أميركي في نهاية هذا الاسبوع.

وسبق أن ذكرت تقارير بأنه تم التوصل الى اتفاق مع ميلان الايطالي لضم الهولندي تيجاني رايندرس مقابل 63 مليون دولار.

ووعد رئيس مجلس إدارة سيتي الاماراتي خلدون المبارك الاسبوع الماضي بإبرام صفقات "سريعة" في سوق الانتقالات من أجل منح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا أفضل فرصة للظفر بكأس العالم.

ومن المحتمل ايضا ان يتمكن النادي الانكليزي من ضم الفرنسي الجزائري الأصل ريان شرقي صانع ألعاب ليون الفرنسي قبل البطولة العالمية المقررة في الولايات المتحدة حيث تستمر المفاوضات بين الناديين.

يلتقي سيتي ضمن المجموعة السابعة مع الوداد الرياضي المغربي في الجولة الاولى ثم العين الاماراتي قبل ان يصطدم بيوفنتوس الايطالي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.

وخرج سيتي خالي الوفاض من الموسم الحالي للمرة الاولى منذ موسم 2016 2017، لذا يأمل ان يستعيد توازنه سريعا في ظل النفضة المرتقبة.

سبق أن انفق النادي حوالى 233 مليونا في كانون الثاني/يناير من اجل ضم المصري عمر مرموش، الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، البرازيلي فيتور ريس والإسباني نيكو غونساليس.