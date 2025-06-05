باريس : أنهت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثانية مغامرة الفرنسية لويس بواسون بفوزها عليها بسهولة 6 1 و6 2 الخميس لتلحق بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى الى المباراة النهائية من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وكانت سابالينكا تأهلت في وقت سابق بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك بطلة رولان غاروس في السنوات الثلاث الماضية 7 6 (7 1) و4 6 و6 0.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها غوف نهائي رولان غاروس بعد عام 2022 عندما خسرت امام شفيونتيك. لكن سجلها يتضمن لقبا كبيرا واحدا حققته في بطولة فلاشينغ عام 2023 عندما تغلبت على سابالينكا بالذات، كما انها بلغت نهائي دورتين قبل رولان غاروس وهما مدريد وروما الشهر الماضي.

ولم تجد غوف صعوبة خلال المباراة فتقدمت 4 0 في الاولى قبل أن تحسمها 6 1.

وفي الثانية تقدمت الاميركية 3 1 لكنها خسرت إرسالها في الشوط الخامس قبل ان تفوز بأربعة اشواط تواليا وتحسم المباراة في ساعة و10 دقائق.

وحالت غوف دون ان تصبح بواسون أول فرنسية تبلغ نهائي رولان غاروس منذ ماري بيرس عام 2000.