لندن : بلغ الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثالث تواليا بفوزه على الاميركي تايلور فريتس (5) بنتيجة 6 4 و5 7 و6 3 و7 6 (6/8) في الدور نصف النهائي الجمعة.

ويلتقي ألكاراس في نهائي الاحد الفائز بين حامل اللقب سبع مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش والايطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا.

وبات ألكاراس على بعد فوز من معادلة رقم السويدي الأسطوري بيون بورغ من حيث عدد الانتصارات في البطولات الكبرى في 18 مشاركة، بعدما رفع رصيده إلى 77، لكنه لن يكون قادرا على معادلة رقم الأميركي جون ماكنرو الذي حقق 81 انتصارا في مشاركاته الـ18 الأولى في الـ"غراند سلام".

لكن في ما يخص الألقاب، سيكون ألكاراس قادرا على معادلة المتصدر بيورغ الذي فاز بستة ألقاب خلال مشاركاته الـ18 الأولى في البطولات الكبرى (رولان غاروس عامي 1974 و1975 و1978 وويمبلدون عامي 1976 و1978)، كما سيصبح ثاني لاعب فقط بعد السويدي بالذات يحرز رولان غاروس وويمبلدون لعامين تواليا.

وبات الاسباني على بعد فوز واحد من ان يصبح خامس لاعب في الحقبة المفتوحة يحرز لقب البطولة الانكليزية ثلاث مرات تواليا بعد بيورغ، الاميركي بيت سامبراس، السويسري روجيه فيدرر وديوكوفيتش.

كما سيصبح ثاني أصغر لاعب في العصر المفتوح يفوز بستة ألقاب كبرى بعد بيورغ الذي يلغ هذا الانجاز في ويمبلدون عام 1978 بسن الـ 22.

وسبق لألكاراس أن هزم ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون في العامين الماضيين، كما يتفوق 8 4 في المواجهات المباشرة مع سينر في مواجهاتهما الـ 12.

وبدأ ألكاراس مواجهته مع فريتس بأفضل طريقا منتزعا الشوط الأول على إرسال منافسه، وكان ذلك كافيا له لخلق الفارق وحسم المجموعة 6 4 في 35 دقيقة بعد فوزه بالشوط العاشر نظيفا.

لكن الإسباني عجز عن تكرار الأمر ذاته في بداية المجموعة الثانية، ليفرض التعادل نفسه بعد تمسك كل منهما بإرساله، وذلك حتى الشوط الثامن حين حصل فريتس على فرصته الأولى للكسر لكنه لم يترجمها، لتبقى الكلمة للتعادل.

لكن الأميركي حصل على أربع فرص لكسر إرسال الإسباني في الشوط الثاني عشر، واستثمر ذلك على أكمل وجه ليحسم المجموعة 7 5 ويدرك التعادل.

استعاد الاسباني توازنه سريعا فتمكن من كسر إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الثالثة في طريقه لحسم المجموعة.