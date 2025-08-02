سنغافورة : استعاد السباح الأسترالي كاميرون ماكيفوي ذهبية سباق 50 م حرة في بطولة العالم للألعاب المائية السبت في سنغافورة، محرزا لقب السباق الأسرع لدى الرجال.

وسجل ماكيفوي 21.14 ثانية متقدما على البريطاني بنجامين براود بفارق 12 بالمئة من الثانية والأميركي جاك أليكسي بفارق 32 بالمئة من الثانية.

ويهيمن ابن الحادية والثلاثين على هذه المسافة في السنوات الأخيرة، إذ توج أيضا بالميدالية الذهبية للسباق الأسرع في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

وكان ماكيفوي توج بالميدالية الذهبية في نسخة 2023 في فوكووكا اليابانية، قبل أن يحرمه الأوكراني فلاديسلاف بوخوف الاحتفاظ بها في نسخة الدوحة 2024 بفارق واحد بالمئة من الثانية فقط.

ورزق ماكيفوي بطفل أطلق عليه اسم هارتلي الشهر الماضي، ما دفعه لتوجيه تحية إلى عائلته بعد الفوز "لقد كان تحضيرا مرهقا للغاية. أنا سعيد للمس الحائط أولا وبتوقيت رائع".