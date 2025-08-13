لوس انجليس (الولايات المتحدة) : اعتذرت العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون، حاملة اللقب العالمي في سباق 100 م، لصديقها العداء كريستيان كولمان عن الاعتداء عليه في مطار سياتل تاكوما خلال توجههما لخوض تجارب انتقاء المنتخب لمونديال طوكيو لألعاب القوى، متحدثة الثلاثاء بصراحة عن توقيفها من قبل الشرطة الشهر الماضي بتهمة العنف الأسري.

وأوقفت ابنة الـ25 عاما التي نالت فضية 100 م في أولمبياد باريس 2024 ولقب السباق في مونديال بودابست 2023، في 27 تموز/يوليو بعد بعد اشتباكها مع كولمان، بطل العالم 2019 في سباق 100 م، أثناء سفر الثنائي من مطار سياتل تاكوما.

وأفاد تقرير حول توقيف ريتشاردسون بأن لقطات فيديو المراقبة أظهرتها في مشادة كلامية مع كولمان أثناء خروجهما من التفتيش الأمني. ثم دفعت ريتشاردسون كولمان بقوة فسقط على عامود قريب... دفعت كولمان مجددا بقوة ليسقط على بعد أمتار قليلة".

شوهدت ريتشاردسون بعد ذلك وهي ترمي سماعات على كولمان الذي لم يرغب بالمشاركة في التحقيق و"رفض أن يكون ضحية" بحسب تقرير الشرطة.

أوقفت ريتشاردسون ثم أُطلق سراحها عقب الحادثة التي اعتبرتها الشرطة عنفا أسريا.

وفي منشور الثلاثاء على إنستغرام، قالت ريتشاردسون "أعتذر لكريستيان. لقد دخل حياتي ومنحني أكثر من مجرد علاقة، بل منحني فهما للحب غير المشروط أعمق مما اختبرته في الماضي. بسبب صدمتي وألمي الماضيين، كنت عمياء ومنعزلة عن تلقيه وإعطائه (الحب). أنا أحبه ولا أستطيع الاعتذار له بما فيه الكفاية".

وفي مقطع فيديو، قالت ريتشاردسون إنها وضعت نفسها "في موقف حرج" وقامت "بالتأكيد بالكثير من التأمل الذاتي" و"أُحاسب نفسي" على أفعالها، مضيفة "أستغل هذا الوقت ليس فقط لأرى نفسي لكن لأحصل على مستوى معين من المساعدة التي ستعكس بشكل عام من أنا حقا في قلبي وروحي...".

وقالت ريتشاردسون "أرفض الهروب بل أواجه كل ما يواجهني وجها لوجه لأن كل شيء على الجانب الآخر رائع لكن عليك أن تمر به (تتجاوز الصعاب) للوصول إلى هناك".

وكان كولمان متفهما جدا للوضع الذي تمر به ريتشاردسون، معتبرا أن توقيفها من قبل الشرطة لم يكن ضروريا على الإطلاق.

ولدى سؤاله عن الحادثة من قبل وكالة فرانس برس على هامش التجارب الأميركية التي حل فيها سادسا في سباق 200 م وفشل بالتالي في التأهل إلى مونديال طوكيو حيث سيتواجد فقط بصحبة المنتخب الأميركي للتتابع، قال كولمان "بالنسبة لي شخصيا، أشعر أن الوضع برمته كان سيئا. لا أشعر أنه كان ينبغي توقيفها. ما أعنيه أن هناك بين الناس نقاشات ومشاعر وأشياء من هذا القبيل. لديها أمور تحتاج إلى العمل عليها، من أجلها بالطبع. والأمر ينطبق عليّ أيضا وعلى الجميع كذلك. لكني من الأشخاص الذين يؤمنون بالنعمة والرحمة والمحبة".

وقال كولمان، بطل العالم في سباق 100 م لعام 2019، إن الجدل لم يؤثر على تأديته في التجارب الأميركية ولم يلعب دورا في عدم قدرته على الحلول ثالثا في كل من سباقي 100 و200 م.

من جهتها، سقطت ريتشاردسون عند نصف نهائي 200 م وبالتالي لن تخوضه في مونديال طوكيو، لكنها ستدافع عن لقبها في 100 م.