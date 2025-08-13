لندن : يبدأ ليفربول الجمعة مشواره نحو الانفراد بالرقم القياسي وإحراز لقبه الحادي والعشرين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حيث يبدو فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت المرشح الأوفر حظا في ظل التعديلات الكثيرة التي أجراها على تشكيلته.

وسيكون وصيفه أرسنال ومانشستر سيتي أبرز المرشحين لمقارعته على اللقب، فيما تثار تساؤلات حول مستوى كل من تشلسي ومانشستر يونايتد.

وتلقي وكالة فرانس برس الضوء على أبرز خمس نقاط في الموسم الجديد.

ليفربول الأوفر حظا

عندما يتواجه ليفربول الجمعة على أرضه مع بورنموث في افتتاح الموسم الجديد، سيكون سلوت أمام فرصة إظهار نجاح فلسفته في سوق الانتقالات الصيفية وقدرة "الحمر" منذ البداية على فرض أنفسهم مرشحين للفوز باللقب مرتين على التوالي لأول مرة منذ موسمي 1982 1983 و1983 1984.

وفي حال نجح في تكرار تجربة أوائل الثمانينات حين أحرز اللقب مرتين بقيادة نجوم مثل الاسكتلندي كيني دالغليش والويلزي إيان راش، سينفرد ليفربول بالرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يتقاسمه حاليا مع غريمه مانشستر يونايتد.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف ومحاولة الفوز أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا، لجأ ليفربول ومدربه سلوت إلى الاستثمار من موقع قوة في سوق الانتقالات الصيفية وانفاق قرابة 256 مليون جنيه استرليني (343 مليون دولار) لضم لاعبين مثل الألماني فلوريان فيرتس والفرنسي أوغو إيكيتيكيه والهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركيز.

صحيح أنه خسر في المقابل جهود لاعبَين مؤثرَين هما الأوروغوياني داروين نونييس والكولومبي لويس دياس، لكن سلوت يرى علامات مشجعة من هجوم جديد قد ينضم إليه الهداف السويدي لنيوكاسل ألكسندر أيزاك.

وقال المدرب الهولندي "في الموسم الماضي، استحوذنا على الكرة كثيرا، لكن ذلك لم يؤد دائما إلى مواقف واعدة (أي إلى فرص لتسجيل الأهداف). الآن، نحن أفضل في خلق الفرص مما كنا عليه طوال الموسم الماضي".

هل يتجنب أرسنال التلعثم مجددا؟

بعدما اكتفى بالوصافة في المواسم الثلاثة الماضية، يطرح سؤال حول قدرة أرسنال على تجنب التلعثم مجددا في المتر الأخير والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2004.

وقبل أيام من انطلاق الموسم الجديد، أكد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا أن فريقه مؤمن بقدرته على وضع حد لصيامه عن الألقاب التي غابت عنه بالمجمل منذ إحرازه الكأس الإنكليزية عام 2020 في موسمه الأول مع لاعب الوسط السابق الذي حوّل الفريق اللندني إلى منافس جدي على لقب الدوري الممتاز.

كما وصل "المدفعجية" في الموسم الماضي إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2009 قبل أن ينتهي المشوار على يد باريس سان جرمان الفرنسي (1 0 و2 1).

ويجد أرتيتا نفسه تحت ضغط إضافي هذا الموسم بعد التعاقدات التي أجراها النادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أنفق قرابة 200 مليون جنيه استرليني (266 مليون دولار) على المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس، لاعبي الوسط الإسباني مارتين سوبيميندي والدنماركي كريستيان نورغارد، وقلب الدفاع الإسباني كريستيان موسكيرا، بالإضافة إلى الجناح نوني مادويكي وحارس المرمى الإسباني كيبا أريسابالاغا.

وقال أرتيتا "نعرف أهدافنا وما نريد تحقيقه هذا الموسم. هناك إيمان كبير بقدرتنا على تحقيق ذلك. كنا قريبين جدا من تحقيق ذلك في المواسم القليلة الماضية، والفريق بأكمله سيحدد ما إذا كنا سنحقق ذلك أم لا".

ويريد أرتيتا من لاعبيه الشعور بأنهم "لا يُقهرون" على أرضهم، لكن فريقه يبدأ مشواره الأحد خارج الديار ضد غريمه مانشستر يونايتد.

سيتي أمام رحلة طويلة

أمضى المدرب الإسباني بيب غوارديولا فترة الانتقالات الصيفية وهو يحاول يائسا وقف تدهور مانشستر سيتي.

واستمرارا لعملية الإصلاح الشاملة التي بدأت في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير، تعاقد غوارديولا مع الجزائري ريان آيت نوري والفرنسي ريان شرقي والهولندي تيجاني رايندرز والحارس جيمس ترافورد.

ومع رحيل البلجيكي كيفن دي بروين وكايل ووكر ومغادرة جاك غريليش بالاعارة الى ايفرتون، كان صيف سيتي مليئا بالتغييرات التي قد لا تكون كافية لإعادته إلى القمة بعد أول موسم بلا ألقاب منذ عام 2017.

بعد فوزه باللقب في ستة من المواسم الثمانية الماضية، بدا سيتي ضعيفا بشكل صادم منهيا الدوري ثالثا، كما خسر نهائي الكأس.

بطل العالم تشلسي يتطلع إلى القمة

بعد تتويجه المفاجئ بلقب مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة، سيسعى تشلسي هذا الموسم إلى مواصلة هذا الزخم.

عاد رجال المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا من أميركا مُفعمين بالحيوية بعد فوزهم الرائع في النهائي على باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، بثلاثية نظيفة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان ذلك مجرد صدفة سعيدة؟

دَوَّن تشلسي اسمه الموسم الماضي كصاحب أصغر متوسط أعمار لتشكيلة أساسية في موسم كامل من الدوري الممتاز. وعلى الرغم من بداية مضطربة، احتل تشلسي المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال وفاز أيضا بلقب "كونفرنس ليغ".

ينضم الآن إلى النجوم الصاعدين كول بالمر والأرجنتيني إنسو فرنانديس اللاعبون الجدد البرازيلي جواو بيدرو وليام ديلاب وجيمي غيتنز والبرازيلي الآخر إيستيفاو ويليان والهولندي يورل هاتو.

يونايتد يتطلع إلى التعويض

بعد إنهائه الموسم في أدنى ترتيب له منذ 1973 1974، يأمل مانشستر يونايتد أن يُلهمه التجديد الشامل لخط هجومه لتقديم موسم مثمر. أنهى فريق البرتغالي روبن أموريم الموسم في المركز الخامس عشر وتعرض للهزيمة 0 1 أمام توتنهام المتعثر في نهائي "يوروبا ليغ" في خسارة كلفته مكانا في دوري أبطال أوروبا.

كانت نهاية مخيبة لموسم مُذل، ما يجعل أموريم تحت ضغط هائل لتغيير مسار الأمور بعد إنفاق 200 مليون جنيه استرليني على المهاجمين السلوفيني بنيامين شيشكو والكاميروني براين مبومو والبرازيلي ماتيوس كونيا.