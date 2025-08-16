برلين : تُوّج بايرن ميونيخ بطلا للكأس السوبر الألمانية لكرة القدم والتي تحمل اسم الأسطورة الراحل فرانتس بكنباور، للمرة الحادية عشرة في تاريخه بفوزه على شتوتغارت 2 1، السبت على ملعب أم إتش بي أرينا في شتوتغارت، في مواجهة شهدت افتتاح الوافد الجديد الكولومبي لويس دياس باكورة أهدافه مع النادي البافاري.

افتتح الإنكليزي هاري كاين التسجيل لبايرن (18)، وأضاف دياس الهدف الثاني (77)، فيما أحرز جايمي ليفلينغ هدف شتوتغارت الوحيد (90+3).

وعاد فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني إلى التتويج بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2023 حين هزم لايبزيغ 5 3.

كما تابع سلسلة نتائجه الإيجابية أمام شتوتغارت، بتحقيقه انتصاره العاشر في آخر 13 مواجهة بينهما مقابل تعادلين وانتصار واحد لشتوتغارت حققه في الرابع من أيار/مايو 2024 بنتيجة 3 1 ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري المحلي.

وخاض بايرن اللقاء بصفته بطلا للدوري الموسم الماضي للمرة 12 في المواسم الـ13 الأخيرة والرابعة والثلاثين في تاريخه، فيما خاضه شتوتغارت بصفته بطلا للكأس على حساب أرمينيا بيليفيلد 4 2.

شهدت بداية المباراة أفضلية بافارية واضحة، فحاول ليون غوريتسكا مرة أولى بتسديدة "على الطاير" من خارج منطقة الجزاء أخطأت المرمى (4)، ثم أعاد الكرّة لكن تسديدته من مسافة قريبة هذه المرة هزّت الشباك الجانبية (6).

وتابع بطل الدوري أفضليته، بيد أن تسديدة الجناح الفرنسي مايكل أوليسيه من على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليمنى جانبت القائم الأيمن (9)، ثم لاقت تسديدة سيرج غنابري المصير عينه ومرت بمحاذاة القائم الأيسر (15).

ونجح بايرن بتحقيق مبتغاه في الدقيقة 18، فبعد سلسلة تمريرات متقنة بين لاعبيه، حاول المدافع السويسري لشتوتغارت لوكا جاكيز قطع الكرة لكنه هيأها بالخطأ أمام كاين، فسددها من على مشارف منطقة الجزاء إلى يمين فابيان بريدلو، محرزا هدفه السادس والثمانين في 97 مباراة بقميص بايرن في كافة المسابقات.

واستفاق بطل الكأس بعد التأخر في النتيجة وغيابه شبه التام منذ بداية المباراة، لكن لاعبيه اصطدموا بتألق مانويل نوير بتصديه للعديد من المحاولات، كان أبزرها محاولتين للدولي الألماني نيك فولتيمادي (23 و24).

وكان أوليسيه قريبا من منح فريقه هدفا ثانيا لكن رأسيته بعد عرضية غنابري علت المرمى بقليل (38).

ومنع بريدلو في الدقيقة 62 كاين من تسجيل هدفه الثاني، بتصديه بقدمه لتسديدة من مسافة قريبة للدولي الإنكليزي المنفرد من الجهة اليسرى.

وعاد نوير للتألق من جديد بتصديه ببراعة لتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء حملت توقيع ليفلينغ وتحوّل مسارها عن طريق الخطأ (75).

وحسم دياس الأمور بعد ذلك بدقيقة، فحوّل برأسية من مسافة قريبة إلى داخل الشباك عرضية متقنة من غنابري (77).

وردّ ليفلينغ على هدف الدولي الكولومبي بالطريقة عينها برأسية من مسافة قريبة وقف نوير عاجزا أمامها (90+3).