لندن : انتزع أستون فيلا المنقوص تعادلا ثمينا من دون أهداف من ضيفه نيوكاسل يونايتد السبت في المرحلة الأولى من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وافتتحت المرحلة الجمعة حيث استهل ليفربول حملة الدفاع لقبه بفوز صعب على بورنموث 4 2.

وحافظ أستون فيلا على سجله خاليا من الخسارة على ملعبه "فيلا بارك" في 22 مباراة تواليا في مختلف المسابقات، في حين فشل في تحقيق فوزه السادس في مبارياته السبع الاخيرة في عقر داره على نيوكاسل، حيث يعود الفوز الاخير للضيوف إلى كانون الثاني/يناير 2024 بنتيجة 3 1.

ولم يدخل الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا اي تغييرات جذرية على تشكيلته الاعتيادية في الموسم الماضي، باستثناء الدفع بالوافد الجديد الحارس الهولندي ماركو بيزوت بدلا من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس الموقوف.

وبيزوت هو الوجه الجديد الوحيد الذي شارك أساسيا في اللقاء، في حين جلس الوافد الآخر المهاجم العاجي إيفان غيساند القادم من نيس الفرنسي مقابل 26 مليون جنيه استرليني على دكة البدلاء.

في المقابل، غاب عن صفوف نيوكاسل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك بعدما أبلغ النادي، حسب التقارير، برغبته في مغادرة "سانت جيمس بارك" للانضمام إلى ليفربول.

وتشير تقارير إلى أن إيزاك (25 عاما) الذي ساعد نيوكاسل على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وإنهاء صيامه عن الألقاب الذي دام 56 عاما في الموسم الماضي بالفوز بكأس الرابطة على حساب ليفربول بالذات، يرفض التدرّب أو اللعب في محاولة لإجباره على مغادرة النادي الذي انضم إليه من ريال سوسييداد الإسباني في عام 2022.

وفرض نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو، هيمنته على الشوط الاول من دون أن يتمكن من هز الشباك.

ولم تكد تمضي 3 دقائق حتى حصل نيوكاسل على فرصة خطيرة بعد هجمة مرتدة وضعت الوافد الجديد من نوتنغهام فوريست المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا بمواجهة الحارس بيزوت فسدد كرة قوية تصدى لها الاخير بنجاح، قبل أن تصل مجددا إلى أنتوني غوردون الذي قاد الهجوم بغياب أيزاك سددها فوق المرمى.

وهدد غوردون مرمى المضيف مرتين إلّا أن الحارس الهولندي كان بالمرصاد في المناسبتين (8 و16). وحاول المدافع السويسري فابيان شار من قرابة 22 مترا لكن الكرة مرت بعيدا (28).

وتدارك استون فيلا أداءه السيئ في الشوط الاول، فاستهل الثاني ضاغطا لتصل الكرة بعد ركنية إلى الفرنسي بوباكار كامارا تابعها رأسية وتصدى لها الحارس نيك بوب (47)، ليعود الاخير ويقف بالمرصاد لتسديدة أولي واتكينز من داخل المنطقة (65).

وتلقت جهود أستون فيلا ضربة قوية بطرد مدافعه إيزري كونسا بالبطاقة الحمراء اثر اعاقته غوردون الذي كان يتوجه للانفراد بالمرمى بعد تمريرة من إيلانغا (66).

وضغط نيوكاسل من أجل النقاط الثلاث مستفيدا من التفوق العددي، لكن تسديدة هارفي بارنز "على الطاير" المتجهة إلى المرمى تصدى لها البولندي ماتي كاش (77)، ثم منع بيزوت المهاجم جوردون من التسجيل (90+2).

ويلعب لاحقا، برايتون مع فولهام، وساندرلاند مع وست هام، وتوتنهام مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع مانشستر سيتي.

وتتابع المباريات الاحد مع قمة مانشستر يونايتد وأرسنال، ونوتنغهام فوريست مع برنتفورد، وتشلسي مع كريستال بالاس.

وتختتم الإثنين بلقاء ليدز يونايتد مع إيفرتون.