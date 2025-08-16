سينسيناتي (الولايات المتحدة) : عانى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا لبلوغ الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بفوزه الصعب على الروسي أندري روبليف 6 3 و4 6 و7 5، فيما خرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى وحاملة اللقب لدى السيدات للألف نقطة بخسارتها أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا العاشرة 1 6 و4 6، لتضرب الأخيرة موعدا في نصف النهائي مع البولندية إيغا شفيونتيك الفائزة على الروسية آنا كالينسكايا 6 3 و6 4.

كسر روبليف الحادي عشر إرسال منافسه الإسباني عندما كان الأخير يرسل للفوز بالمباراة ليتأخر 4 5 في المجموعة الثالثة الحاسمة، إلّا أن ألكاراس عاد إلى أجواء اللقاء تاركا بصمته المعتادة ليفوز بالأشواط الثلاثة التالية.

حسم ابن الـ 22 عاما الفوز بعدما ارتكب روبليف (27 عاما)، الذي كان متأثرا، خطأ مزدوجا، هو الثامن له في المباراة.

قال ألكاراس، المتوّج بخمسة ألقاب حتى الآن هذا العام، بما في ذلك بطولة فرنسا المفتوحة، بالإضافة إلى دورتي مونتي كارلو وروما لماسترز الألف نقطة "حافظت على تفاؤلي حتى مع فقداني التركيز قليلا في المجموعة الثانية".

وسيواجه صاحب 5 ألقاب كبرى في بطولات الغراند سلام الألماني ألكسندر زفيريف الثالث الذي أنهى مغامرة بن شيلتون الخامس بطل دورة تورنتو بفوزه الساحق عليه 6 2 و6 2.

وبعدما تقدّم زفيريف 4 1 في المجموعة الثانية، قذف شيلتون مضربه بغضب عند نقطة التبديل، قبل أن يحسم بطل سينسيناتي 2021 الفوز في نقطة المباراة الثانية.

قال زفيريف الذي امامه 24 ساعة للخلود للراحة واستعادة نشاطه "لا أشعر أنني بحالة بدنية جيدة الآن، لكن أمامي يوم لأستعادة نشاطي. آمل في أن أكون في كامل لياقتي".

وأضاف "لست متأكدا مما حدث. كنت أشعر أنني بحالة جيدة جدا، لكن مع نهاية المجموعة الأولى، ازدادت حالتي سوءا. سأبذل قصارى جهدي غدا".

وستشهد المباراة الأولى في نصف النهائي مواجهة بين الفرنسي تيرينس أتمان، المفاجأة الكبرى في أوهايو، مع الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا وحامل اللقب.

ريباكينا تثأر من سابالينكا

ولدى السيدات، حققت ريباكينا فوزها الخامس من أصل 12 مواجهة أمام سابالينكا، لتثأر من خسارتها أمام البيلاروسية في دورة برلين العشبية قبل شهرين.

واستغلت ريباكينا، بطلة ويمبلدون عام 2022، تحقيقها لـ 11 إرسالا ساحقا من أجل بلوغ دور الأربعة للمرة الاولى في الدورة الأميركية حيث ستواجه شفيونتيك.

وقالت بعد اللقاء "أنا سعيدة جدا بالإرسال، كان العنصر الأهم اليوم. لقد أرسلت بشكل جيد جدا".

وتابعت "لو كان إرسالها جيدا كانت المباراة لتكون مختلفة تماما. كانت المواجهة شرسة من الخط الخلفي، آمل في أن أستمر على هذا النحو".

وتتسلح ريباكينا بفوزها في لقاءاتها الثلاثة الأخيرة أمام شفيونتيك، علما أن جميعها خيضت هذا الموسم.

واستطاعت الكازاخستانية التفوق على سابالينكا في المجموعة الاولى التي انهتها بسهولة تامة 6 1، في حين استهلت البيلاروسية الثانية بحسم أشواط عدّة بصورة كاسحة، إلا أن ريباكينا عادت لتكسر إرسال منافستها لتتقدم 5 3.

حاولت سابالينكا الردّ من خلال الفوز بالشوط التاسع، بيد أن منافستها حافظت على رباطة جأشها لتحسم النتيجة 6 4 فالمباراة لصالحها.

وهيمنت شفيونتيك المتوجة أخيرا ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بمواجهة كالينسكايا، المصنفة 34، التي أظهرت صمودا رغم معاناتها من مشكلة في ربلة ساقها اليسرى منذ بداية المباراة.

وقالت شفيونتيك عن درجة الحرارة المرتفعة التي لامست الثلاثين درجة مئوية "علينا الاعتياد على الطقس الحار مع التغيّر الذي يطرأ على العالم. الأمور تزداد سوءا كما أفترض".

وتابعت "حاولت اللعب وفق طريقتي. لم يكن الأمر سهلا لكنني سعيدة جدا بأنني حافظت على صلابتي وحديتي".

ونجحت كالينسكايا في انقاذ أربع نقاط ضدها كان يمكن أن تنهي اللقاء، إلّا ان مجهودها ذهب أدراج الرياح أمام البولندية المصممة على الفوز.

والتقت اللاعبتان مرة واحدة فقط قبل مواجهة الدور ربع النهائي في سينسيناتي، وذلك العام الماضي في الدور نصف النهائي من دورة دبي، حيث سطّرت كالينسكايا مفاجأة كبرى وتغلبت على البولندية 6 4 و6 4، قبل أن تخسر المباراة النهائية.

وعادلت شفيونتيك (24 عاما) أفضل نتيجة لها في سينسيناتي، وستطمح لبلوغ النهائي للمرة الأولى عندما تلتقي ريباكينا (10).

وخرجت شفيونتيك من الدور ثمن النهائي لدورة مونتريال الكندية على يد الدنماركية كلارا تاوسون في أولى مشاركاتها بعد التتويج في نادي عموم انكلترا.

وارتكبت الأميركية كوكو غوف الثانية وبطلة فرنسا المفتوحة، 16 خطأ مزدوجا في خروجها من ربع النهائي على يد الإيطالية جازمين باوليني السابعة بنتيجة 6 2 و4 6 و3 6.

بدت غوف، بطلة سينسيناتي عام 2023، في طريقها نحو التألق بعد فوزها السريع في المجموعة الأولى على باوليني. لكنها ارتكبت العديد من الأخطاء لتكسر الإيطالية إرسالها ثماني مرات.

وبدورها تجاوزت باوليني العديد من الأخطاء الشخصية، بالإضافة إلى التواء في كاحلها عانت منه في بداية المجموعة الثالثة.

قالت باوليني "كانت البداية صعبة للغاية، كنت أركض وأحاول ضرب الكرة ضمن حدود الملعب. ثم بدأت أشعر بالكرة بشكل أفضل".

وأضافت ابنة الـ 29 عاما التي ستواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا لمقعد في النهائي "كافحت من أجل كل نقطة وبقيت في المباراة".