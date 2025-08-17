ميامي : سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا لإنتر ميامي في الفوز على لوس أنجليس غالاكسي 3 1 السبت في ليلة عودته من الإصابة، فيما حقق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين فوزه الأول في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس) مع لوس أنجليس أف سي على نيو إنغلاند 2 0.

وعاد أسطورة الأرجنتين البالغ 38 عاما إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية طفيفة يُعتقد أنها شد في أوتار الركبة، خلال فوز إنتر ميامي في الثاني من آب/أغسطس بكأس الدوريات على نيكاسا المكسيكي.

وقال مواطنه مدرب إنتر خافيير ماسشيرانو بعد المباراة "كانت إصابة صغيرة جدا. خضنا ثلاث حصص تدريبية جيدة. الأهم أن المباراة انتهت بخير. مع مرور الدقائق، رأيته أفضل. علينا أن نرى كيف سيشعر غدا".

غاب ميسي المتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، عن فوز إنتر ميامي على بوماس المكسيكي في كأس الدوريات وكذلك عن خسارة الفريق أمام أورلاندو سيتي في الدوري الأسبوع الماضي. جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني بديلا للفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا.

وأوضح ماسشيرانو "خططنا لإعطائه 45 دقيقة ليستعيد إحساسه بالمباريات. لم أره بعد اللقاء. غدا سنعرف كيف كانت مشاعره. هو لاعب استثنائي. رأيت أنه لم يكن مرتاحا بنسبة 100% لكنه تحرر أكثر مع مرور الوقت. علينا أن نرى كيف أنهى المباراة من ناحية الإرهاق".

وسجل الإسباني جوردي ألبا هدف التقدم لميامي في الدقيقة 43، قبل أن يعادل الغاني جوزف بينتسيل النتيجة لغالاكسي في الدقيقة 59. ثم جاء ميسي ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 84، وأضاف الأوروغوياني لويس سواريس الثالث بعدها بخمس دقائق بصناعة من ميسي.

ورفع ميسي، أفضل لاعب في الدوري الأميركي الموسم الماضي، رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفا و10 تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري مع ميامي.

ويحتل إنتر ميامي المركز الرابع في المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي بفارق ست نقاط عن المتصدر فيلادلفيا، مع امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة.

وفي مباراة أخرى، حقق الدولي الكوري الجنوبي ونجم توتنهام الإنكليزي السابق سون هيونغ مين انتصاره الأول في الدوري منذ انضمامه إلى لوس أنجليس أف سي.

وساهم سون الذي شارك كبديل الأسبوع الماضي في تعادل فريقه مع شيكاغو، بصناعة الهدف الثاني الذي سجله البديل الكندي ماتيو شوانيير في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما كان مارك ديلغادو افتتح التسجيل (51).