برلين : أعاد يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا، المدافع أنتونيو روديغر الى التشكيلة في الوقت الذي استبعد فيه لوروا سانيه، ذلك استعدادا لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم في أيلول/سبتمبر.

وخسر مدرب "دي مانشافت" العديد من نجومه للنافذة المقبلة، إذ يغيب جمال موسيالا، كاي هافيرتس، تيم كلاينديست، الحارس الأول مارك اندريه تير شتيغن والمدافعان نيكو شلوتربيك وبنجامين هنريش.

في المقابل، استدعى ناغلسمان ثلاثة لاعبين جدد الى تشكيلة الـ 23 لاعبا: مدافع أينتراخت فرانكفورت نامدي كولينس، حارس أوغسبورغ فين داهمن ولاعب وسط ماينتس بول نيبيل.

واستُبعد سانيه الذي ارتدى قميص المنتخب الألماني في 70 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى في عام 2015، عن التشكيلة الأولى منذ انتقاله من بايرن ميونيخ الى غلطة سراي التركي هذا الصيف.

ويعود روديغر الى منتخب بلاده للمرة الأولى منذ خروجه عن طوره في نهائي كأس إسبانيا في أيار/مايو الماضي عندما رمى مدافع ريال مدريد مقذوفا باتجاه الحكم، موجها له أيضا إساءة لفظية.

وانتقد ناغلسمان آنذاك سلوك روديغر قائلا إنه "يعرف بأن ذلك لا يجب أن يحصل مجددا، وإلا سيؤدي ذلك الى انعكاسات خطيرة جدا".

ولاحقا، اعتذر روديغر عن سلوكه "الخاطئ والمفرط".

في ما يلي التشكيلة كاملة:

لحراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، فين دامهمن (أوغسبورغ)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت)

للدفاع: روبرت أندريتش (باير ليفركوزن)، فالديمار أنتون (بوروسيا دورتموند)، نامدي كولينس وروبن كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتغارت)، دافيد راوم (لايبزيغ)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، جوناثان تاه (بايرن ميونيخ)

للوسط: كريم أديمي وباسكال غروس (بوروسيا دورتموند)، نديم أميري وبول نيبيل (ماينتس)، سيرج غنابري وليون غوريتسكا ويوزا كيميش (بايرن ميونيخ)، جيمي ليفيلينغ وأنجيلو ستيلر(شتوتغارت)، فلوريان فيرتس (ليفربول الإنكليزي)