الدوحة : سيكون استاد الجنوب في قطر أحد الملاعب الأربعة التي ستستضيف كأس العالم لكرة السلة 2027، بعد أن يتم تحويله موقتا إلى صالة لكرة السلة تحت اسم "صالة الجنوب"، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة المحلية للبطولة قبل عامين على استضافة النهائيات بمشاركة 32 منتخبا.

وستنضم صالة الجنوب إلى صالات لوسيل، العطية، والدحيل، المعتمدة في البطولة التي نالت قطر شرف تنظيمها ربيع عام 2023، وتقام خلال الفترة من 27 آب/أغسطس حتى 12 أيلول/سبتمبر.

ووفقا للجنة العليا المنظمة "ستكون هذه المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة السلة التي تُقام فيها المباريات داخل استاد سبق أن استضاف مباريات لكأس العالم لكرة القدم حيث سيجري تحويل الملعب الكروي إلى صالة لكرة السلة بسعة تتجاوز ثمانية آلاف متفرج".

وقال محمد سعد المغيصيب المدير العام للجنة المنظمة ورئيس الاتحاد القطري لكرة السلة "لدينا ثلاث صالات جاهزة بالفعل فيما يجري العمل على مشروع فريد من نوعه في تاريخ رياضتنا، يتمثل في تحويل استاد لكرة القدم إلى صالة لكرة السلة، وذلك تحت اسم صالة الجنوب".

وكان استاد الجنوب الذي افتتح عام 2019، ويقع في منطقة الوكرة ويبعد عن الدوحة حوالي 25 كلم جنوبا، قد استضاف سبع مباريات في بطولة كأس العالم 2022، آخرها في دور الـ16 بين اليابان وكرواتيا.