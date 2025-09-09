طوكيو : قال البوتسواني ليتزيلي تيبوغو البطل الأولمبي في سباق الـ 200 متر، إنّه سيترك لـ"قدميه التحدث" في منازلته المرتقبة مع الأميركي نواه لايلز ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

فاز البوتسواني الهادئ بأول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ بلاده في أي رياضة خلال أولمبياد باريس العام الماضي، متقدما لايلز الذي حلّ ثالثا.

وصف تيبوغو منافسه الأميركي بـ"المتعجرف" بعد السباق، ومن المتوقع أن يجذب لايلز، بشخصيته الصاخبة، الأضواء العالمية مجددا مع انطلاق بطولة العالم السبت.

ورأى تيبوغو أنه لا يمانع وجود "شخصيات مختلفة" في رياضة ألعاب القوى، وذلك خلال مشاركته في فعالية مخصصة للأطفال بإحدى المدارس الابتدائية في طوكيو.

قال تيبوغو (22 عاما) "أنا من الأشخاص الذين يتجنبون الإعلام دائما، لكن الرياضة تجبرني على التقدم وتطوير نفسي لأصبح شخصية رياضية".

وأضاف "في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بما تريد أن تكون عليه: تحت الأضواء أم بعيدا عنها".

وتابع: "بالنسبة لي، أُفضل الابتعاد عن الأضواء، وأترك لقدميّ أن تتحدثا عني".

ردّ لايلز متفوقا على تيبوغو في سباق 200 م في الدور النهائي للقاء الماسي في زيوريخ قبل أسبوعين، حيث اجتاز الخط النهائي بفارق ضئيل بلغ 0.02 ثانية.

وسيصطدم الرجلان وجها لوجه أيضا في سباق 100 م في العاصمة اليابانية.

ويبحث تيبوغو عن تحقيق فوزه العالمي الأول بعد حصده الفضية في سباق الـ 100م والبرونزية في 200م قبل عامين في بودابست.