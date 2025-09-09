ميامي : فاجأ منتخب سورينام المغمور مضيفه السلفادور وتغلب عليه للمرة الأولى منذ عام 1968 بنتيجة 2 1، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم الإثنين لمنطقة كونكاكاف.

وبهدف دوراسو كلاس المتأخر (81)، أطاح فوز سورينام التي لم يسبق لها التأهل الى كأس العالم، السلفادور من صدارة المجموعة الأولى، ضمن الدور النهائي من تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وأنهى منتخب سورينام سلسلة من ثماني مباريات بلا فوز ضد السلفادور رافعا رصيده الى 4 نقاط مقابل 3 لأصحاب الأرض الذين فازوا على غواتيمالا 3 0 في الجولة الافتتاحية.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادلت بنما أمام ضيفتها غواتيمالا 1 1، ليبقى المنتخبان من دون فوز.

ولا تزال السلفادور تتقدم 8 2 في المواجهات المباشرة مقابل تعادل واحد والذي حصل في وقت سابق من هذا العام ضمن التصفيات التمهيدية لكأس العالم.

ويعود الفوز الوحيد السابق لسورينام الى كانون الأول/ديسمبر 1968 ضمن تصفيات مونديال 1970 في المكسيك.

وتغيّر نظام الدور النهائي لتصفيات كونكاكاف هذا العام نظرا الى استضافة المنتخبات الأقوى تقليديا في تلك المنطقة، المكسيك وكندا والولايات المتحدة، للنهائيات العام المقبل.