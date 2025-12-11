لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أحرز أوكلاهوما سيتي ثاندر انتصاره السادس عشر تواليا بعدما اكتسح فينيكس صنز 138 89 الأربعاء، وحجز مقعده في نصف نهائي كأس دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) حيث سيواجه سان أنتونيو سبيرز الذي فاجأ لوس أنجليس ليكرز بالفوز 132 119.

وسجل الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري، 28 نقطة وقاد حامل اللقب أوكلاهوما سيتي إلى انتصاره الـ24 هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، معادلا أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري خلال أول 25 مباراة.

وسيطر ثاندر على اللقاء من البداية حتى النهاية ليضمن مكانه بين الأربعة الكبار في البطولة المقامة في لاس فيغاس، حيث سيلاقي سبيرز السبت.

كما يلتقي نيويورك نيكس مع أورلاندو ماجيك في مواجهة أخرى لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي الثلاثاء.

وفي لوس أنجليس، سجل ستيفون كاسل 30 نقطة مع 10 متابعات وأضاف دي آرون فوكس 20 نقطة وقادا سان أنتونيو للفوز على ليكرز رغم استمرار غياب النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

غاب يمبانياما للمباراة الثانية عشرة بسبب إصابة في ربلة الساق، لكن سان أنتونيو حقق تسعة انتصارات في آخر 12 مباراة، فيما أكد المدرب ميتش جونسون قبل اللقاء أن الفرنسي "قريب جدا" من العودة.

وسجل سبعة لاعبين من سبيرز أرقاما مزدوجة، فيما لم تكفّ نقاط السلوفيني لوكا دونتشيتش الـ35 لإنقاذ ليكرز.

وعاد ماركوس سمارت من الإصابة وسجل 26 نقطة من مقاعد البدلاء لصالح ليكرز، وأضاف ليبرون جيمس 19 نقطة.

لكن ليكرز عجز عن إيقاف سرعة سبيرز الذين تفوقوا في النقاط السريعة والفرص الثانية، وسجلوا 29 من أصل 36 رمية حرة، مقابل 17 من أصل 23 لليكرز.