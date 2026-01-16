باريس (فرنسا) : بات السائق القطري ناصر العطية على بُعد 105 كلم من الظفر بلقبه السادس في رالي دكار بعدما نجح في تحقيق أسرع توقيت في المرحلة الثانية عشرة قبل الاخيرة بين الحناكية وينبع، معززا صدارته للترتيب العام.

وبهذا الفوز، رفع العطية عدد انتصاراته في أصعب راليات الرايد إلى 50 مرحلة ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله الفنلندي آري فاتانن و"مستر دكار" الفرنسي ستيفان بيترهانسل.

وكان بامكان العطية المتصدر بفارق 8 دقائق عن الاسباني ناني روما (فورد) عشية هذه المرحلة، الاكتفاء بقيادة حذرة لتلافي مواجهة أي مشكلة، إلّا ان بطل الشرق الأوسط للراليات 20 مرة أضاف إلى فوزه بالمرحلة السادسة، انتصاره الثاني في هذه النسخة ليبتعد في صدارة الترتيب العام بفارق 15.02 دقيقة عن روما الذي وصل ثامنا.

وانطلق السائق العنابي، المتوّج باللقب 5 مرات، من المركز السابع عشر برفقة ملاحه الفرنسي فابيان لوركان، وقدم أداء رائعا وتحديدا في الجزء الثاني من المرحلة الخاصة (311 كلم) ، واجتاز خط النهاية في المركز الاول بتوقيت بلغ 3:21.52 ساعات متقدما بفارق 1:04 دقيقة عن الأميركي ميتش غاثري (فورد).

وحلّ زميل غوثري، السويدي ماتياس إكستروم الفائز في المرحلة السابقة، في المركز الرابع رغم افتتاحه للمسار، ما سمح له بتقليص الفارق الذي كان يفصله عن الفرنسي سبياستيان لوب وتجاوزه في الترتيب العام.

وخسر لوب، بطل العالم للراليات 9 مرات، الذي أنهى المرحلة في المركز السابع متأخرا بفارق 5:13 دقائق عن زميله العطية، المركز الثالث لصالح إكستروم، الفائز بلقب بطولة ألمانيا للسيارات السياحية مرتين، بفارق 29 ثانية فقط.

وغداة خيبة الامل الكبيرة التي أصابت فريق تويوتا إثر اهدار الجنوب إفريقي هنك لاتيغان 4 ساعات، استعاد الصانع الياباني الابتسامة بفضل الاسترالي توبي برايس الذي حلّ ثالثا مع وصوله إلى ينبع. وتحوم الشكوك حول مستقبل الدراج السابق اثر نهاية عقده مع تويوتا بعد دكار.

ويحتل الاسترالي المركز الثامن في الترتيب العام خلف الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري رايسينغ)، الفائز بالمرحلة العاشرة هذا العام والذي حلّ سادسا في نسخة العام الماضي، والبرازيلي لوكاس مورايش (داسيا).

وفي الدراجات النارية، يتجه الأميركي ريكي برابيك (هوندا) نحو تحقيق الفوز، بعدما أحرز المرحلة أمام منافسه الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي إم) وزميله الإسباني توشا شارينا.

وكان برابيك قد فاز بالرالي عامي 2020 و2024، فيما يسعى بينافيديس لتحقيق أول انتصار له، في حين توّج شقيقه كيفن بينافيديس عام 2021 على متن هوندا وفي 2023 على متن (كيه تي إم).

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام لفئة السيارات:

1 القطري ناصر العطية (داسيا) 48:01.51 ساعة

2 الإسباني ناني روما (فورد) بفارق 15:02 د.

3 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 23:21 د.

4 الفرنسي سيباستيان لوب (داسيا) بفارق 23:50 د.

5 الإسباني كارلوس ساينس (فورد) بفارق 36:33 د.

ترتيب الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) 48:08.12 ساعة

2 الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) بفارق 3:20 دقائق

3 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 27:51 دقيقة

4 الأميركي سكايلر هاوز (هوندا) بفارق 58:21 د.