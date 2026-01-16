ملبورن : رأى الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانيا عالميا، أن الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر بسبب قضية منشطات العام الماضي جعله أقوى كشخص وأكثر هدوءا على أرض الملعب، وذلك قبل أيام قليلة من بدء حملة دفاعه عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي تنطلق الأحد في ملبورن بارك.

ووصل ابن الـ 24 عاما إلى أستراليا العام الماضي تحت ضغط هائل، كونه لم يكن يعلم ما ستؤول إليه فضيحة المنشطات.

ورغم الضجيج، تمكن من الفوز باللقب، لكن مسيرته توقفت بعد ذلك حين قضى عقوبة الإيقاف لثلاثة أشهر بسبب ثبوت تناوله مرتين لمادة منشطة محظورة في عام 2024.

وأكد سينر دائما أن دخول المادة إلى جسده كان عن طريق الخطأ، إثر جلسة تدليك من معالجه الفيزيائي الذي استخدم بخاخا يحتوي عليها لعلاج جرح.

ورغم أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أكدت أن سينر لم يكن ينوي الغش، إلا أنها فرضت عليه العقوبة باعتباره مسؤولا عن تصرفات فريقه.

وقال سينر الجمعة "العام الماضي كان وضعا أكثر صعوبة، لأنه في مثل هذا الوقت (العام الماضي) لم أكن أعرف ما الذي سيحدث بالضبط".

وأضاف من ملبورن "حاولت الاستمتاع عندما دخلت الملعب، لكن الأمر ظل في ذهني نوعا ما. كان الأمر صعبا بالنسبة لي، وأيضا بالنسبة للعائلة. حاولت البقاء مع الأشخاص الذين أحبهم حقا، وأحيانا نجح ذلك بشكل جيد، وأحيانا كان مخيبا للآمال بعض الشيء".

وانتهت عقوبة سينر في أيار/مايو، ليعود بقوة ويفوز ببطولة ويمبلدون وبطولة "أيه تي بي" الختامية، منهيا العام في المركز الثاني عالميا خلف منافسه اللدود الإسباني كارلوس ألكاراس.

وقال الإيطالي إن التجربة جعلته شخصا أفضل، مضيفا "ما حدث حدث، أعتقد أن كل شيء يحدث لسبب. أصبحت أقوى كشخص. الشخص الذي أصبحت عليه الآن أكثر نضجا بطريقة ما، لأني أرى الأمور بشكل مختلف عندما لا تسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع "ما يأتي في الملعب من نتائج هو مجرد إضافة. أعيش الرياضة الآن بطريقة مختلفة، أكثر هدوءا، لكني أبذل كل ما لدي. إنها مسألة توازن في كل شيء. بالتالي، نعم، أنا سعيد جدا".

وتوج سينر باللقب للعام الثاني تواليا بفوزه في نهائي 2025 بثلاث مجموعات على الألماني ألكسندر زفيريف، بعدما قلب تأخره بمجموعتين أمام الروسي دانييل مدفيديف في نهائي البطولة الأسترالية عام 2024.

وفي حال فوزه باللقب للمرة الثالثة تواليا، سينضم إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش كاللاعبين الوحيدين في عصر الاحتراف اللذين يحققان هذا الانجاز.

وحقق النجم الصربي الثلاثية مرتين ضمن ألقابه العشرة في ملبورن بارك، وقد يلتقي سينر في نصف النهائي هذا العام إذا وصل الاثنان إلى هذا الدور.

وسيبدأ الإيطالي مشواره بمواجهة الفرنسي اوغو غاستون، مع وجود المدرب الأسترالي دارين كايهل إلى جانبه مجددا.

وقد بدأ الثنائي العمل معا في حزيران/يونيو 2022 وكان كايهل خلف صعود سينر إلى قمة اللعبة.