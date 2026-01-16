الرباط : في ما يلي بطاقة تعريف منتخب المغرب المضيف والمؤهل لخوض المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ضد السنغال الأحد في العاصمة الرباط

الطريق الى المباراة النهائية:

دور المجموعات: تصدّر المجموعة الأولى بفوزه على جزر القمر 2 0، وتعادله مع مالي 1 1، وتغلبه على زامبيا 3 0. في ثمن النهائي، فاز على تنزانيا 1 0، وفي ربع النهائي تغلب على الكاميرون 2 0، وفي نصف النهائي فاز على نيجيريا 4 2 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 0 0).

الهدافون: 5 اهداف إبراهيم دياس، 3 أيوب الكعبي، هدف واحد اسماعيل الصيباري

القائد: المدافع أشرف حكيمي

المدرب: وليد الركراكي (المغرب)

التصنيف: الأول قاريا، 11 عالميا

المشاركات السابقة: 19

أفضل إنجاز: بطل نسخة 1976

أكبر فوز: على ناميبيا 5 1 (2008)

أثقل خسارة: أمام أوغندا 0 3 (1978)

لقب المنتخب: "أسود الأطلس".