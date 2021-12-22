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واشنطن: سعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى طمأنة الأميركيين بشأن قدرة بلادهم على التصدي للتفشي المتسارع للمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا التي باتت مهيمنة في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إنّ الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون لكنّه شدد على ضرورة "عدم الهلع"، وأكّد أنّ الأوضاع حاليًّا مغايرة لما كانت عليه في آذار/مارس 2020.

وتابع الرئيس الأميركي "هناك 200 مليون شخص تلقّوا كامل الجرعات اللقاحية. نحن جاهزون، وأكثر إلمامًا. علينا فقط أن نبقى على تركيزنا".

وفي ما يتعلّق بحظر السفر المفروض على دول أفريقية من جرّاء تفشي المتحورة أوميكرون، كشف بايدن أنّ إدارته تدرس إمكان رفع الحظر عن ثماني دول هي جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني والموزمبيق وملاوي.

إصابات أوميكرون

مثّلت أوميكرون 73,2 بالمئة من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأول/ديسمبر بحسب بيانات نشرتها السلطات الصحية الأميركية مساء الإثنين. وكانت تلك النسبة الأسبوع الماضي 12,6 بالمئة فقط.

تجاوزت أوميكرون السريعة الإنتشار، المتحوّرة دلتا في غضون أسابيع، وباتت تُمثّل 95 بالمئة من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغن وواشنطن وأيداهو)، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبيّة الشرقيّة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وجورجيا، تُمثّل أوميكرون 95,2 من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرّرًا في العالم مع تسجيلها أكثر من 807 آلاف وفاة.