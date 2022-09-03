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الجزائر : التقى المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا السبت ممثلين لجبهة البوليساريو في تندوف بالجزائر في إطار جولته الثانية في المنطقة، بحسب مصادر محلية.

التقى دي ميستورا في مخيم للاجئين الصحراويين رئيس وفد مفاوضي البوليساريو المطالبة باالانفصال عن المغرب خطري آدوه وممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة عمر سيدي محمد.

وذكرت وكالةأنباء البوليساريو أن الدبلوماسي الإيطالي السويدي الذي وصل فجر السبت إلى تندوف في غرب الجزائر، التقى في وقت سابق مجموعة من الشبان والنساء الصحراويين.

وقال ممثل الحركة لدى الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إنه سيلتقي الأحد زعيم البوليساريو ابراهيم غالي.

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، عند إعلانها الزيارة الجمعة، إن دي ميستورا "يتطلع دائماً إلى تعميق المشاورات مع جميع الأطراف المعنية بشأن إمكانية دفع العملية السياسية في الصحراء الغربية قدماً بشكل بناء".

ومنذ تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قام ستيفان دي ميستورا بأول جولة له في المنطقة في كانون الثاني/يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف.

في بداية تموز/يوليو، توجه ستيفان دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنه تخلى عن زيارة الصحراء، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.