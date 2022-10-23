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تشير العديد من الدراسات الطبية إلى إمكانية التخلص من الصداع من خلال شرب الماء.

وفي هذا السياق، أشار طبيب الأعصاب الروسي بافل خوروشيف خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أن ألم الرأس قد ينتج أحيانا عن نقص الماء في الجسم. وقال: عند شعور الشخص بصداعٍ حاد، عليه أن يسأل نفسه عن كمية الماء التي شربها في نفس اليوم.

فإذا انتبه إلى أنه لم يشرب الماء، يجب أن يسارع لشرب كوبين بشكلٍ عاجل. على ان يتناولهما ببطء حتى يتفيد الجسم من مرور الاكسيجين.

وأضاف أن نقص الأكسيجين سيؤدي حكما لصداع في الرأس. وبذلك يتوجب على من يؤلمه رأسه التنفس بعمق ليساهم بتشبع الدم بالأكسجين، وهو ما سيساعد على زوال الصداع بعد مضي 40-60 دقيقة، على شرب كمية كافية من الماء وعملية تنفس الأكسيجين.علماً أن الاختصاصيين ينصحون بشرب المياه بمعدل ليتر ونصف للشخص الواحد في كل يوم.

تحذير



ويشدد الاختصاصي على ضرورة التمنع عن تناول الدواء من دون وصفة طبية. حرصاً على عدم إلحاق ضرر أكبر بالصحة، محذراً بأن "الصداع قد لا يكون بنتيجة نقص السوائل في الجسم".

وفيما يؤكد على ارتباط العديد من الاضطرابات الصحية في الجسم بقلة تناول الماء، بسبب النقص في عملية إمداد أنسجة وأعضاء الجسم بالسوائل الكافية، يُحذّر بأن الصداع قد يُشير إلى مرض خطير، منبهاً في حال تكراره بعوارض مزعجة الى ضرورة استشارة طبيب مختص لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب.