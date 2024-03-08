إيلاف من دبي: في خطابه عن حالة الاتحاد الخميس، فجر الرئيس الأميركي جو بايدن مفاجأة بإعلانه عن برنامج ثوري لعلاج مرضى السرطان في الولايات المتحدة، تتولاه الوكالة الأميركية للبحوث الصحية المتقدمة.

🚨الرئيس بايدن في خطاب حالة الاتحاد يُعلن للعالم من داخل الكونغرس قبل قليل:



"لقاحات علاج السرطان جاهزة للاستخدام الآن". pic.twitter.com/OS85ViY91I — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) March 8, 2024

فقد أكد بايدن الاستعانة بتقنيات اللقاحات المضادة لكورونا للمساعدة في التغلب على مرض السرطان، متحدثًا عن توقعيه قانون التصدي الشامل للسموم الذي يساعد الملايين من المحاربين القدامى الذين تعرضوا للسموم ويواجهون الآن أكثر من 100 نوع من السرطان، ومتعهدًا القضاء على السرطان.

وقال بايدن في الخطاب أمام الكونغرس: "لقاحات علاج السرطان جاهزة للاستخدام الآن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في فبراير الماضي أن العلماء الروس "يقتربون من إنتاج لقاحات للسرطان"، متعهدًا إتاحتها للمرضى قريبًا. أضاف في كلمة له في منتدى بموسكو حول تقنيات المستقبل: "اقتربنا جدًا من إنتاج لقاحات السرطان وأدوية تعديل المناعة، وآمل استخدامها قريبًا للعلاج الفردي".