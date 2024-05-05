التوتر بين لبنان وإسرائيل ليس أمرًا جديدًا، بل هو صراع عميق الجذور يعود إلى تأسيس الكيان الصهيوني. ما يميز الوضع الحالي هو أن القتال الجاري يهدف إلى توريط إسرائيل وصرف انتباهها عن عدوانها الوحشي على قطاع غزة. من وجهة نظري، أي نشاط مقاومة ضد المحتل، سواء أكان عسكريًا أم غير عسكري، يعتبر مبررًا ما دام الاحتلال قائمًا. ومن الواضح تمادي إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي وتجاهلها لقرارات الأمم المتحدة دون أن تتعرض لعقوبات جادة.

من المعروف الآن أن السلطة اللبنانية لم تكن لها أي سلطة في قرار إشعال جبهة الحدود الجنوبية، حيث يبقى حزب الله هو الممثل الفعلي لمحور المقاومة. ولا يمتلك المسؤولون اللبنانيون أي سلطة في تحديد نطاق العمليات أو نوعية الأسلحة المستخدمة، بحجة أن هذه الأمور تتوقف على التطورات الميدانية. يبدو أن دور المسؤولين مقتصر على متابعة التطورات عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

هناك فجوة كبيرة بين ما تقوله إسرائيل وبين ما تعلم أنه لن يتحقق. العنوان الكبير يمكن أن يأخذ أي حدث ويحوله إلى "انتصار"، وهذا ما تبحث عنه إسرائيل. لكن هل تظهر المعطيات أعلاه الرؤية الحقيقية لدى إسرائيل؟ وهل تؤمن إسرائيل بجدوى هذه الفكرة؟

يتبين أن الدولة، المرتبطة بعقدة الخوف، تكذب في كل شيء، من راية "الدفاع" التي تعلق تحتها كل جرائمها، إلى قتل الأطفال، وتخترع أكاذيب جديدة كل يوم، لتبرير القتل وإخفاء الميول الإجرامية الغالبة لديها عن الجمهور.

حزب الله، مثل كل حركات المقاومة، يعرف ذلك جيداً. ومن ناحية أخرى، تدرك إسرائيل أنها لا تستطيع إبعاد حزب الله عن حدودها. وذلك لأن حزب الله ليس منظمة مكونة من عدد محدد من الأشخاص، وتنتهي مهمته بحل المنظمة. الحزب فكرة، والمقاومة فكرة. هل سبق لك أن رأيت كيف تقتلع الأفكار وتختفي، خاصة عندما تكون مبنية على مبادئ القانون والحرية؟

المشكلة الأكبر في ما يعتقده لبنان، وفي ما يتصور أنه سبب ثروته واختلافه عن بيئته، مما دفع اللبنانيين إلى تصديق القول المأثور بأن لبنان هو جسر بين الشرق والغرب ومنبر التعددية الدينية والثقافية، وأن بيروت مدينة "عالمية". هذه التعددية نفسها لعبت دوراً رئيسياً في انعدام الجنسية، حيث ظل جسر لبنان جسراً معلقاً في الهواء، لم يهبط أبداً على البر الغربي أو الشرقي، ولا حتى على البر الرئيسي. ضعف الشخصية الوطنية هو سبب الضعف الوطني.

الغرض من سرد ما تقدم التأكيد على أن روح الغطرسة والعناد والإنكار يمكن أن تؤدي إلى نتائج ضارة وغير مفيدة ومضللة. لأنه كما أن هناك فارق كبير بين الفوز والمرونة، هناك فارق كبير بين القدرة على القتال دفاعياً، والقدرة على غزو إسرائيل وإلحاق الخسائر بها في الأرواح والممتلكات؛ يضاف إلى ذلك أن روح الغطرسة والإنكار والعناد تجعل الدول العظمى تهاجم وتقتل وتدمر، لأن إسرائيل هي التي تمتلك السلاح المتطور، ولأن إسرائيل هي التي تملك الطائرات، فهي أحياناً تخفي الحقيقة. والدبابات والمدفعية والقوة النارية، حتى لو كان شعبها يختبئ في الملاجئ عند إطلاق صفارة الإنذار الأولى.

والواقع أن الحزب كان موضع تساؤلات وشبهات في ثلاث قضايا منذ تأسيسه. أول التساؤلات يتعلق بطبيعته الطائفية؛ فهذا الحزب مؤسس على التعصب الطائفي في البنية الحزبية السياسية والعسكرية، وهذه حقيقة. وهو مستمر على هذا النحو منذ 40 عاماً عبر تاريخه، على اعتبار أنه لا يضم اللبنانيين المنتمين إلى مختلف الطوائف والمكونات الطائفية، ويقوم على التعصب والمطالب الطائفية. ويطرح سؤال منطقي حول ما إذا كان الحزب "حزباً شعبياً". ثانياً، حقيقة أن الحزب ينتمي إلى دولة إقليمية معينة، وخاصة حقيقة أن قيادة الحزب لا تنكر الإشارة إلى أنَّ إيران، سياسياً ودينياً، هي على وجه التحديد، ما يجعل هذا الحزب مهماً للغاية. لقد أدخل حزب الله مبدأ "حماية الفقهاء" إلى المذهب الشيعي اللبناني، وهو ما عارضه العديد من كبار أئمة الشيعة في لبنان (كما حدث في النجف بالعراق). ثالثاً، ينتمي حزب الله إلى منظومة الأحزاب الدينية "السلفية"، خصوصاً أنه يتبنى خطاب الشيعة "المضطهدين" ويعمل على تنمية التعصب في لبنان.

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حلول الأزمة أكثر تعقيداً وتشابكاً، والاعتماد على مصالحة إقليمية واسعة النطاق، مهما كانت متوازنة، لن يؤدي إلى مصالحة داخلية كما نريد نظراً لحجم التغيير الداخلي الذي فرضه حزب الله، من تفتيت البنيات الاجتماعية إلى تغذية الانهيار المستمر.

في المقابل، لا تملك إسرائيل حتى الآن خطة واضحة تشرح كيف يمكنها إخراج حزب الله من حدودها بالمعنى الإجرائي. كما أن طبيعة حزب الله والجنوب ككل وتحالفاته أثقل من أن تكون أي خطة قريبة نسبياً من التنفيذ. من الصعب على الجهات الفاعلة غير المالكة للأراضي في الجنوب أن تفهم هذا الأمر. فأهل الأرض يتشبثون بها، والذاكرة تحفز مشاعر التحرر والحاجة إلى الانتقام.

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قوة لبنان تتجلى في قوة مقاومته، وتتجلى قوة مقاومته في قوة الساحة التي يشارك فيها لبنان وقوته في تلك الساحة. هذا هو الواقع والحقيقة أمام أعيننا، مع العدو الذي وصل إلى بيروت عندما نظرنا إلى نقاط ضعف البلد على أنها "نقاط قوة"، ومع الوساطة الأميركية بقيادة المبعوث الأميركي الخاص اللبناني الأصل فيليب حبيب آنذاك. إذن، كيف يختلف آموس هوكشتاين اليوم عن حبيب بالأمس؟ لأنه بكل بساطة، توجد حالياً مقاومة في واحدة من الساحات العديدة التي تشكل تهديداً للجانب الأميركي.

وبفضل التطورات التكنولوجية، أتقنت إسرائيل استخدام العالم الافتراضي لتطبيق ما يسمى "الهندسة الاجتماعية"، واستخدامها للتأثير على الأفراد والمجتمع ثقافياً وسياسياً، ولا شك أن إسرائيل تحاول من خلال ذلك شن حرب نفسية ضد اللبنانيين والفلسطينيين والعرب، تقوض إمكانية المقاومة وتضعف الروح المعنوية الفردية والجماعية.

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في الختام، يعتقد اللبنانيون والعرب أن إسرائيل تؤثر على وعيهم الجماعي والفردي، وتدفعهم إلى انهيار معرفي يؤدي إلى الهزيمة من الداخل، قبل أن تحدث عسكرياً من الخارج. وقد أظهرت حرب غزة الأخيرة أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا فعالًا في مكافحة الدعاية الإسرائيلية، حيث دحضت هذه الرواية ولفتت انتباه العالم إليها، بحيث لم تعد إسرائيل موجودة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه ليس لدينا حقوق احتكارية في حقل الرأي العام.

في نهاية المطاف، لم تغير مقاومة حزب الله الصراع مع إسرائيل وميزان القوى. ويتجلى ذلك في انتهاء مقاومة حزب الله واستمرار الدولة في سياسات الاستكبار نفسها التي تنتهجها ضد الدول العربية والفلسطينيين. وكما يظهر من خلال ما فعله في سوريا ولبنان، فقد فعل الخير لإسرائيل أكثر من الأذى. وهذا ينطبق أيضاً على دور إيران.