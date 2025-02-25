جمعت جلسة في مجلس اللوردات شخصيات بارزة من السياسة والقانون والنشاط لمناقشة حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية في إيران. واستضاف الحدث موسى زاهد، المدير المؤسس لمنتدى الشرق الأوسط للتنمية، وأعرب الحدث عن دعم قوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، وخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط من أجل جمهورية ديمقراطية، وحظر الحرس الثوري (IRGC) كمنظمة إرهابية.

افتتح موسى زاهد الجلسة بالتأكيد على الحاجة إلى التدخل الدولي، مسلطًا الضوء على عمليات الإعدام الجارية في إيران، بما في ذلك الإعدام الوشيك للسجين السياسي بهروز إحساني. "لقد ناضل الشعب الإيراني بلا هوادة من أجل حقوقه"، كما صرح. "يتعين على المملكة المتحدة أن تحظر الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية وأن تقف بحزم مع نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية".

أكد اللورد هنري بيلينجهام على أهمية الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأهدافه. وأضاف: "يتعين علينا أن نواصل جهودنا لوقف عمليات الإعدام داخل إيران ودفع الحكومة إلى حظر الحرس الثوري الإيراني". "سيدعم هذا الشعب الإيراني ويساهم في السلام والاستقرار العالميين".

قدمت فرزانة نجاري، وهي مهندسة كيميائية وعضو في المهنيين الأنجلو-إيرانيين، رواية صادمة عن تدهور الأوضاع في إيران. وقالت: "إيران أرض الموت. يموت الناس بسبب التحدث ضد الحكومة ورفض الحجاب والرعاية الصحية السيئة والكوارث البيئية. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط هي أمل شعبنا". وحثت المملكة المتحدة على اتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع تغيير النظام، مؤكدة أن "ثانية واحدة قبل ذلك تعني إنقاذ آلاف الأرواح".

وقد أدان مالكولم فاولر، وهو محام بارز وعضو في لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين في إنجلترا وويلز، تردد الحكومة البريطانية في حظر وتصنيف الحرس الثوري الإيراني. وحذر قائلاً: "إنهم يرون الاسترضاء كعلامة على الضعف. ومن غير المنطقي السماح للحرس الثوري الإيراني بتجنب الحظر. يجب أن نكون أكثر صرامة ونوضح أن التعامل الدبلوماسي والتجاري مع إيران سيتوقف ما لم تتصرف كما ينبغي للأمة".

أصدر عضو البرلمان جيم شانون، وهو مدافع قديم عن حقوق الإنسان، دعوة إلى العمل. وقال: "في هذه اللحظة بالذات، أصبحت حياة أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على المحك. يزدهر النظام بالقمع والإرهاب، لكن الشعب الإيراني ينتفض. إن نضالهم من أجل الحرية والديمقراطية لا هوادة فيه، ويجب علينا دعمهم". وأكد على خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط باعتبارها "خريطة طريق لمستقبل عادل" ودعا حكومة المملكة المتحدة إلى الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كمعارضة شرعية للنظام الإيراني.

وتحدثت ندى زبيتي، ناشطة حقوق الإنسان، عن تاريخ إيران في المقاومة، ورسمت أوجه التشابه بين النضال الحالي وثورة 1979. وأشارت إلى أن "الديكتاتوريين مختلفون، والأيديولوجيات مختلفة، ولكن نفس القمع". وأضافت أن "مطالب الشعب الإيراني كانت متسقة: إقالة المرشد الأعلى، واحترام الحريات الأساسية، ووضع حد للإرهاب". وانتقدت فشل المملكة المتحدة في تصنيف الحرس الثوري الإيراني على الرغم من إدراج وكلائه كمنظمات إرهابية. وقالت: "هذا غير منطقي وغير أخلاقي. نحن بحاجة إلى وضع حد للاسترضاء".

وأعرب المستشار المحافظ روبرت وارد عن نبرة متفائلة، قائلاً: "لم يكن النظام أضعف من أي وقت مضى. لقد رحل الحليف السوري، وفشل الوكلاء. لقد نظم الشعب الإيراني نفسه، وعزيمته قوية. قد يكون هذا هو العام الذي يسقط فيه النظام". ودعا المملكة المتحدة إلى التعامل مع مريم رجوي، والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأخيراً تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وشاركت شيدا أوراكي خسارتها الشخصية، حيث روت إعدام خمسة من أفراد أسرتها على يد النظام الإيراني. وقالت: "لقد تم إعدام أكثر من 1000 شخص منذ تولي الرئيس الجديد السلطة". "نحن ندين هذا الاستبداد ونحث المملكة المتحدة على اتخاذ خطوات فورية لوقف عمليات الإعدام ودعم قوى المقاومة".

وأكد سيافوش رجبي على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دولية حاسمة. وقال: "إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ليس مجرد معارضة، بل هو منارة أمل". "لقد حظيت خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط بدعم عالمي. يجب على المملكة المتحدة الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والتعامل مع قيادته، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، ودعم الجهود العالمية لإنهاء عمليات الإعدام". وأكد أن إيران الحرة من شأنها أن تساهم في الاستقرار والسلام العالميين. "هذه هي لحظتنا لنكون على الجانب الصحيح من التاريخ".

واختتم الحدث برسالة مدوية: لقد حان وقت العمل الآن... وحث المشرعون والناشطون والمدافعون حكومة المملكة المتحدة على وقف الاسترضاء والوقوف مع الشعب الإيراني واتخاذ خطوات ملموسة نحو دعم إيران الحرة والديمقراطية والعلمانية.