يشكل الموقف الإسباني من القضية الفلسطينية تطوراً مهماً على صعيد دعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل المملكة الإسبانية، ويُعد موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية من أكثر المواقف تقدماً وصلابة بين الدول الأوروبية والغربية، حيث تطور هذا الموقف ليشمل إدانات حازمة للاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر على تصدير بعض الأسلحة، إضافة إلى محاولات التضييق على مراكز دعم السلاح الإسرائيلي. وإن هذه الإجراءات تعكس تصاعد الدعم الإسباني للفلسطينيين ورفضاً واضحاً للجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورفض كل أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إصدار مرسوم ملكي بتجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن إسبانيا قررت منع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية، وإغلاق المجال الجوي الإسباني أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل. وأكد أنه صدر قرار بإغلاق الموانئ أمام البواخر التي تحمل أسلحة ومنظومات دفاعية إلى إسرائيل، وأن الحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل. واستدرك قائلاً: لم يفلح كل ما فعلناه حتى الآن في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والضرورة ملحة للعمل من أجل أن يعم السلام الشرق الأوسط. وشدد على أن بلاده قررت زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة، ورفع الدعم لوكالة الأونروا إلى 10 ملايين يورو لدعم أهالي غزة. وأضاف: إن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين أن تدافع عن بلدك، وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع.

واستدعت الحكومة الإسبانية سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور، رداً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، الذي زعم أن الخطوات التي اتخذتها مدريد ضد إسرائيل "نابعة من دوافع معادية للسامية". ورفضت إسبانيا "الاتهامات الزائفة" الإسرائيلية لها بمعاداة السامية، والتي صدرت عن ساعر بعدما أعلن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز سلسلة من الإجراءات التي تهدف لوقف "الإبادة في غزة".

الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار (مايو) 2024، أصبحت من أهم الدول العالمية التي تقدم الدعم الكبير والمهم للقضية الفلسطينية كإحدى ركائز سياستها الخارجية، مما يسهم في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، ودعم الحراك الأوروبي والدولي المبذول لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين وحمايته من مخاطر الضم والاستيطان.

إسبانيا بدأت بوقف توريد بضائع من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ما يعكس تحولاً ملموساً في موقفها تجاه القضية الفلسطينية. ويعزز هذا الموقف المهم المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال، ونقدر في هذا المجال أهمية مواقف مملكة إسبانيا الصديقة ملكاً وحكومةً وشعباً، وندعو الدول، خاصة الأوروبية، لتحذو حذو إسبانيا وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وحماية حل الدولتين.

وتسعى إسبانيا، القريبة تاريخياً من العالم العربي ومنه للشعب الفلسطيني، للدفع باتجاه موقف أكثر ملاءمة للتطلعات الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي، وهو نهج طالما دافع عنه رئيس وزرائها بيدرو سانشيز خلال زيارته التي يقوم بها للشرق الأوسط في محاولة لتعزيز مكانة إسبانيا الدولية. وقد شكل موقف الحكومة الإسبانية تأثيراً مضاعفاً على بقية دول التكتل الأوروبي، بينما تتعرض الدول الغربية لانتقادات في العالم العربي حيث تعتبر مؤيدة لإسرائيل أكثر من اللازم.