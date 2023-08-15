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#هاشتاغمذيعة إيلاف الذكيةالأزمة الأوكرانيةالسودانإيران

زيارة تاريخية

elaphمحمد عارف

صوت البابا في العراق

محمد عارف - الاتحاد الإماراتية
elaphسليمان جودة

زيارة البابا... رسالة محبة وسلام مقابل صواريخ الحوثي وإيران

سليمان جودة - الشرق الاوسط اللندنية
elaphحلمي النمنم

البابا.. والحج إلى العراق

حلمي النمنم - الرؤية الإماراتية
elaphمحمد السماك

لماذا زيارة البابا للعراق؟

محمد السماك - الاتحاد الإماراتية
elaphحازم صاغية

عن العراق المعذّب الذي زاره البابا

حازم صاغية - الشرق الاوسط اللندنية
elaphرشيد الخيّون

أور الكلدانيين.. زقورة السَّلام والإخاء

رشيد الخيّون - الاتحاد الإماراتية
elaphالبابا يلقي كلمة بين ركام الحرب في الموصل الاحد الماضي

استفتاء إيلاف: زيارة البابا للعراق لن تعيد مسيحييه المهاجرين

أسامة مهدي
elaphسيدة من دون كمامة تتخذ صورا من الحدث

الحماسة غلبت على تدابير الوقاية في آخر قدّاس للبابا في العراق

أ. ف. ب.
elaphارئيس برهم صالح خلال توديعه في مطار بغداد الدولي البابا لدى مغادرته العراق الاثنين

البابا مختتماً زيارة ناجحة: تأكدت أن الكنيسة في العراق حية

أسامة مهدي
elaphالبابا في ملعب اربيل محييا الجماهير الحاضرة لقداسه الاحد

البابا بأول قداس جماهيري في العراق: صبركم دفعني للحج اليكم

أسامة مهدي
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