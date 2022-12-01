قمة الرياض
الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية بدعوة من الملك سلمان
مراسلو إيلاف ووكالات
- السعوديةدوليةالصينقمة الرياض
- منذ 22 ساعات
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