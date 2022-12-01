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قمة الرياض

elaphالملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لدى استقباله الرئيس الصيني شي جينبينغ في زيارة سابقة للرياض (واس)

الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية بدعوة من الملك سلمان

مراسلو إيلاف ووكالات
elaphحول مائدة الرياض

حول مائدة الرياض

سمير عطا الله - الشرق الاوسط اللندنية
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