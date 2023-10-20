باريس: ألغت محطة "إم تي في" الخميس احتفال توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية الذي كان من المقرر إقامته في فيلبينت بالمنطقة الباريسية في الخامس من نوفمبر المقبل "نظرا للأحداث المأسوية في إسرائيل وغزة".

وأشارت "إم تي في" في بيانها إلى أنها اتخذت قرارها أيضاً من باب "توخي الحذر في ما يتعلق بآلاف الموظفين وأعضاء فريق العمل والفنانين والمعجبين والشركاء الذين كان يُفترض أن يحضروا إلى باريس من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في إنجاح هذا الاحتفال". وكان يُتوقع أن يحضر المناسبة عدد كبير من النجوم من بينهم منسّق الأسطوانات الفرنسي دافيد غيتا.

وأضافت المحطة "في كل عام، تسلط جوائز الموسيقى الأوروبية الضوء على الموسيقى العالمية. ولكن نظراً للأحداث المأسوية في إسرائيل وغزة، نعتقد أن الوقت غير مناسب لحدث احتفالي دولي". واعتبرت أن "خسارة آلاف الأرواح تفترض مرحلة تأمّل".

وأعلنت المحطة إلى أنها تتطلع إلى تنظيم احتفالها المقبل في نوفمبر 2024.

وكان من المفترض أن يُنقل الاحتفال عبر شاشة "إم تي في" إلى نحو 150 دولة.