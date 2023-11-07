إيلاف: بدأت منصة نتفليكس بعرض فيلم "NYAD" الذي يروي القصة الحقيقية الرائعة للرياضية "ديانا نياد" التي تعزم في عمر الستين، وبمساعدة صديقتها المقربة ومدربتها، على تحقيق حلم عمرها المتمثل في السباحة عبر المحيط المفتوح بمسافة تمتدّ على طول 110 ميلًا من "كوبا" إلى "فلوريدا".

هي قصة عن المثابرة والصداقة والانتصار للعزيمة البشرية، ويصوّر فصلًا مثيرًا من حياة الرياضية الشهيرة على مستوى العالم "ديانا نياد".

فبعد مضي ثلاثة عقود من خروجها عن ماراثون السباحة مقابل حصولها على مهنة بارزة كصحفية رياضية، أصبحت "ديانا" (تؤدي دورها "أنيت بنينغ" المرشحة لجائزة الأوسكار أربع مرات)، البالغة من العمر ستين عامًا، مهووسة بتحقيق حلمها البطولي في السباحة الذي لطالما استعصى عليها، وهو رحلة السباحة التي تمتد على طول 110 ميلًا من "كوبا" إلى "فلوريدا"، والتي يُشار إليها غالبًا باسم قمة "إيفرست" للسباحة. ومع عزمها على أن تصبح أول شخص يكمل تحدي السباحة هذا دون استخدام قفص للحماية من أسماك القرش، تخوض "ديانا" رحلة مثيرة تمتدّ لأربع سنوات مع صديقتها المقربة ومدرّبتها "بوني ستول" (تؤدي دورها "جودي فوستر" الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين)، إلى جانب فريق إبحار متخصص.

يمثل هذا الفيلم المُلهم المُستوحى من كتاب Find a Way لـ"ديانا نياد"، العمل الإخراجي الروائي الأول للثنائي "إليزابيث تشاي فاسارهيلي" و"جيمي تشين" مُخرجَي الأفلام الوثائقية (Free Solo وThe Rescue). ويتولى "أندرو ليزار" (نقابة المنتجين الأمريكيين) و"تيدي شوارزمان" (نقابة المنتجين الأمريكيين) إنتاج فيلم "ديانا نياد"، فيما تضطلع "جوليا كوكس" بمهام كتابة السيناريو.