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تُعدّ تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في العملات الرقمية شائعة، وقد تساهم مجموعة متنوعة من المتغيرات بما في ذلك السياسات الحكومية واهتمام وسائل الإعلام والمواقف الاقتصادية في هذا التقلب، وقد يتأثر سوق العملات الرقمية بالعوامل الاقتصادية الأوسع بما في ذلك البطالة وأسعار الفائدة والتضخم.



لقد خلفت جائحة كوفيد 19 مجموعة من ظروف الاقتصاد الكلي المضطربة عبر المشهد المالي العالمي، في البداية ضخت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مبالغ هائلة من الأموال في الاقتصاد العالمي لتعويض الركود الناجم عن كوفيد 19، تسبب هذا في انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها تقريبًا، مما أدى إلى استثمار غير مسبوق وتسبب في ارتفاع أسعار البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.



ومع ذلك، سرعان ما بدأ التضخم في الارتفاع، مما دفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى إلى مستويات ما قبل الوباء وجعل القروض أكثر تكلفة، أثر هذا التحول المفاجئ في ظروف الاقتصاد الكلي بشكل خطير على قطاع التشفير حيث لم تعد العديد من الشركات قادرة على تحمل الأموال الرخيصة اللازمة لدعم عملياتها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال العملة المشفرة مشكلة في الأسواق المالية، حيث يزن المستثمرون وصناع السياسات عوامل الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تؤثر على نموها وأدائها في السنوات القادمة.



ومع ظهور المزيد من التغييرات الاقتصادية في السنوات القادمة يجب أن يظل المستثمرون على اطلاع على مشهد السوق وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل العملات المشفرة.



البيتكوين والإثيريوم رواد سوق العملات الرقمية

تحمل البيتكوين لقب أول عملة مشفرة في السوق والتي تم إنشاؤها في عام 2009، يتم استخدام معظم هذه العملات للمدفوعات عبر الإنترنت، ومع ذلك، لا تزال البيتكوين هي الأكثر شعبية.



إلى جانب البيتكوين فإن الإثيريوم مشهورة أيضًا، تم تقديمها في السوق لاستخدام تقنية البلوكشين للمدفوعات عبر الإنترنت وتخزين برامج الكمبيوتر التي تساعد في إنشاء عقود وتطبيقات مالية لامركزية آمنة.

نظرًا لأن تداول العملات الرقمية سوق لا مركزية فإن الحكومة أو المؤسسة المالية ليس لها سيطرة عليها، وقد أدى ذلك إلى اعتبار بعض المنظمين أنها تهديدًا محتملاً للأنظمة المالية التقليدية، ومع ذلك يرى آخرون أن العملات المشفرة وسيلة لتقليل المخاطر المالية وزيادة الخصوصية.



البيتكوين والإثيريوم هما من العملات المشفرة الرئيسية في السوق، والتي شهدت نموًا كبيرًا على مدار العقد نظرًا لأدائها القوي مقابل الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات، ومع ذلك، فقد تعرضت كلتا العملتين أيضًا لانخفاضات كبيرة خلال 2022 ووصلت إلى أدنى مستوياتها قبل أن تنتعش مؤخرًا.



انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في عامين حيث فقدت أكثر من ثلثي قيمتها التي كانت 69000 دولار في نوفمبر 2021، وتم تداولها في شهر نوفمبر 2022 عند 16700 دولار، كما انخفضت الإثيريوم بنسبة 75% من ذروتها في نوفمبر 2021.



ما الذي يؤثر على سوق التشفير؟

تؤثر العديد من العوامل على صعود وهبوط أسعار العملات المشفرة بما في ذلك الأحداث الإخبارية والتغيرات التنظيمية والتكنولوجيا والمشاعر العالمية العامة، دعنا نلقي نظرة على بعض أهم العوامل المحركة للسوق:



الأخبار و الأحداث

تعتبر أسعار العملات المشفرة شديدة الحساسية لبعض الأحداث الإخبارية، تميل الأسعار إلى الارتفاع كلما كانت هناك تغطية إخبارية مهمة لتطور جديد أو إعلان متعلق بالعملات المشفرة، كان هذا واضحًا بشكل خاص في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018 عندما لفتت الأحداث الإخبارية الكبرى مثل حملة الصين على بورصات العملات المشفرة، لكن منذ ذلك الحين كان للأحداث الإخبارية تأثير أقل على الأسعار.



المشاعر العالمية

يعتبر الشعور العام حول العملات الرقمية أحد أهم العوامل الدافعة لحركة أسعارها، يميل المستثمرون الذين يعتقدون أن سوق العملات الرقمية على وشك الدخول في طفرة نمو أخرى إلى شراء العملات المشفرة تحسباً، على العكس من ذلك، كلما ظهرت علامات تدل على تضاؤل ثقة المستثمرين سيبيع المزيد من الأشخاص عملاتهم المشفرة مما يتسبب في انخفاض الأسعار.



التقنيات

يتم تشغيل العملات المشفرة بواسطة تقنية البلوكشين وهي عبارة عن دفتر الأستاذ الموزع الذي يسمح بالمعاملات الآمنة ومشاركة البيانات المقاومة للرقابة، أنتج هذا الابتكار العشرات من الرموز الرقمية والمنصات الرقمية الأخرى بناءً على مبادئه.



مع التقدم التكنولوجي أصبح من السهل للغاية الآن على الشخص العادي الاستثمار في أسواق العملات المشفرة، توفر منصات التداول تطبيقات للأجهزة المحمولة يمكن لأي شخص من خلالها بسهولة إنشاء حساب وبدء التداول في أي وقت من الأوقات، نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يتبنون العملات المشفرة والتقنيات اللامركزية فإنه من المتوقع أن تستمر قيمة هذه الأصول في النمو.



الاستثمار المؤسسي

بدأت المؤسسات المالية الكبرى في ملاحظة إمكانيات تقنية البلوكشين والعملات المشفرة التي أحدثت ثورة في طريقة تحويل الأموال وإدارتها.



في عام 2017 وحده، أعلنت شركة Fidelity Investments LLC عن خطط لفتح عملية تداول البيتكوين، وشكلت شركة جولدمان ساكس شركة أخري تركز على تطوير تقنية البلوكشين، وأطلق بنك جي بي مورجان منتجًا يسمى JPMorgan Coin يسمح للعملاء باستخدام مقتنياتهم من العملات المشفرة لشراء السلع والخدمات من البائعين الخارجيين.



أسعار الفائدة الأمريكية

تؤثر تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي والعملات المشفرة ليست استثناءً، نظرًا لأن البنك المركزي يغير سعر الفائدة القياسي فإن أسعار العملات المشفرة غالبًا ما تستجيب، يمكن أن تكون ردود الفعل هذه غير متوقعة، ولكن يحتاج مستثمرو العملات المشفرة إلى فهم الفروق الدقيقة في العلاقة بين السعر المعياري لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وأسعار العملات المشفرة.

تميل الاستثمارات التقليدية إلى المعاناة عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بينما تتلقى العملات المشفرة غالبًا دفعة، تجعل بيئات أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات أقل جاذبية للمستثمرين الذين قد يعتبرون العملات المشفرة بديلاً مربحًا.



تعمل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة أيضًا على مكافحة التضخم المتزايد بشكل عام، مما يجعل الدولار الأمريكي أقل جاذبية وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات المشفرة.

على العكس من ذلك، عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعره الفائدة غالبًا ما يتدفق المستثمرون على الاستثمارات التقليدية للاستفادة من العائدات المرتفعة مما يتسبب في انخفاض سعر الأصول المشفرة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل عام على تقوية الدولار الأمريكي مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين وبالتالي تقليل الطلب على العملات المشفرة.



التضخم والأثر المتعاقب

التضخم هو ارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، عندما يحدث التضخم تنخفض القوة الشرائية للعملة مما يعني أن كل وحدة عملة يمكنها شراء سلع وخدمات أقل مما كانت عليه في السابق، باختصار، يجعل التضخم المنتجات أكثر تكلفة ويمكن أن يقلل من القوة الشرائية للنقود.



عادة ما تستجيب أسواق العملات المشفرة للتغيرات في النظام المالي العالمي، مع التضخم يزداد الطلب على معظم العملات المشفرة لأنها تعتبر أصولًا آمنة، ومع ذلك فإن المعروض من معظم العملات المشفرة محدود لذلك عندما يزداد الطلب يرتفع سعرها.

ومع ذلك، يمكن أن يضر التضخم أيضًا بسوق التشفير لأنه يجعل المستثمرين أكثر حذراً في قراراتهم الاستثمارية، غالبًا ما يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما يجعل الاستثمار في العملات المشفرة أقل جاذبية ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.

يؤثر التضخم أيضًا على أسواق العملات الرقمية بشكل غير مباشر، نظرًا لأن معظم تداول العملات المشفرة يتم باستخدام العملة الورقية (الدولار الأمريكي واليورو وما إلى ذلك)، فإن أي تغيير في قيمة هذه العملات يؤثر على أسواق العملات المشفرة.



القوانين والأنظمة

في عام 2023 من المتوقع أن يتأثر سوق العملات المشفرة بشدة بالقوانين واللوائح، تدرك الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إمكانات العملات المشفرة وتبدأ في تنفيذ اللوائح الخاصة باستخدامها، مع نضوج السوق من المرجح أن تظهر قوانين ولوائح أكثر صرامة.

من المتوقع أن تركز اللوائح على ثلاثة مجالات رئيسية: حماية المستهلك والضرائب ومكافحة غسيل الأموال.

- تهدف لوائح حماية المستهلك إلى حماية العملاء من الاحتيال وتوفير قدر أكبر من الشفافية في السوق.

- ستلزم اللوائح الضريبية مالكي العملات المشفرة بدفع ضرائب على مكاسبهم.

- ستمنع لوائح مكافحة غسيل الأموال استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية.

من المحتمل أن يكون لإدخال هذه اللوائح تأثير عميق على سوق العملات المشفرة، ومن المتوقع أن يقلل عدد الأنشطة الاحتيالية ويزيد ثقة المستهلك ويحسن الشفافية.