نشرت مكتبة الإسكندرية بياناً لها عبر تويتر تؤكد فيه عودةَ جواز سفر الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى المتحف الخاص بمقتنياته في المكتبة بواسطة أجهزة الدولة المصرية.

ويأتي ذلك بعدما أثارت صورُ عرضِه في صالة مزادات "هيريتج" الأمريكية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات بسرقته من المكتبة المصرية.

فما الحقيقة وراء ظهور جواز السفر هذا في صالة المزادات الأمريكية؟ وكيف نجحت السلطات المصرية في استعادته؟

ثار غضب شديد عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا بعد إعلان دار "هيريتدج" الأمريكية اعتزامها بيع جواز سفر دبلوماسي خاص بالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في مزاد علني.

كما تساءل مستخدمو مواقع التواصل وقتها عن كيفية خصول دار المزادات على جواز السفر، وما إذا كان قد "سرق" من مكتبة الإسكندرية.

لكن المكتبة نفت في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر أي صلة بحصول دار المزادات الأمريكية على جواز السفر، ونفت أيضا "استلام أي جوازات سفرٍ، سواءً عاديةً أم دبلوماسيةً خاصةً بالرئيس الراحل من الأساس، وذلك ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهداؤها من السيدة جيهان قرينته"، وأشارت إلى أن "المقتنيات التي تم استلامُها من أسرته محفوظةً تحت قواعد حفظ منضبطة".

وفي وقت لاحق، أعلنت مكتبة الإسكندرية "استعادتها لجواز سفر السادات".

ولم يتحدث مديرُ المكتبة، أحمد زايد، في لقاءٍ صحفي عن كيفية الحصول على جواز السفر أو إعادته لمصر.

ولكنّ مكتبةَ الإسكندرية قالت إن ذلك حدث "بعد أن استردته أجهزةُ الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور"، على حد قولها.

بينما ذكرت صالة مزادات "هيريتدج" في ولاية تكساس الأمريكية، أن الجواز بِيع خلال مزاد عن طريق البريد أو الفاكس في 22 من فبراير شباط نظير 47500 دولار أمريكي.

#HERITAGELIVE Here we have Anwar Sadat's official diplomatic passport, which was used from 1974 to 1981 during several historic trips, including his trip to meet President Jimmy Carter in 1978. This passport sold for $47,500.

🔗 Learn more: https://t.co/R0K7xlczjw pic.twitter.com/gqfZLISf5S