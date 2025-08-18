إيلاف من مكسيكو سيتي: تغلوريا بالاسيوس، البالغة من العمر 84 عامًا، انحنت وشعرت بالإعياء، وهي تؤسس متجرها المتهالك على الرصيف في حي دوكتوريس الفقير بمدينة مكسيكو . يُباع فيه: الفول السوداني، والسجائر، والعلكة، والشوكولاتة، ورقائق البطاطس.

عندما سُئلت عن مقدار دخلها اليومي، ضحك غوستافو، ابن بالاسيوس المُعاق، والذي يُساعد في إدارة المتجر الصغير. وقال: "إذا كسبنا 100 بيزو (5 دولارات)، فهذا مبلغ كبير". ولحسن الحظ، قال بالاسيوس إن لدى العائلة مصدر رزق آخر.

مع انهيار منزلهم وتراكم الفواتير، فإن الشيء الوحيد الذي يبقيهم على قيد الحياة هو التحويل الشهري لمبلغ 6200 بيزو (330 دولارا أمريكيا) الذي تنفذه حكومة الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للبالغين فوق سن 65 عاما، رحم الله لوبيز أوبرادور، قال بالاسيوس. "بدونه، ماذا كنا سنفعل؟ أعتقد أننا لم نكن لنملك ما يكفي من الطعام."

بالاسيوس نموذج من ملايين المكسيكيين الذين استفادوا من سياسات الرعاية الاجتماعية التي وضعها لوبيز أوبرادور، المعروف باسم "أملو". والآن، بفضل تقرير أصدرته الوكالة الوطنية للإحصاء الأسبوع الماضي، أصبحنا على دراية تامة بمدى فعالية تلك السياسات.

انقاذ 13 مليوناً من براثن الفقر

عندما تولى آميلو منصبه عام 2018، كان هناك ما يقرب من 52 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر: وبحلول وقت مغادرته منصبه بعد 6 سنوات، انخفض هذا العدد بمقدار 13.4 مليون شخص، أي بنسبة 26% تقريبًا. كما انخفض الفقر المدقع من حوالي 9 ملايين شخص إلى 7 ملايين فقط.

وفي بلد عانى طويلاً من عدم المساواة العميقة وكافح هشاشة الوضع الاقتصادي، فإن الانخفاض الحاد في عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر يمثل إنجازاً رائعاً ويشير إلى أن سياسات أملو كان لها تأثير ملموس على حياة الملايين من المكسيكيين العاديين.

قالت رئيسة المكسيك الحالية كلوديا شينباوم، وهي خليفة أملو وحليفته، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس: "إنه إنجاز استثنائي وتاريخي، الحد من الفقر". وأضافت: "مبدأ "من أجل مصلحة الجميع - الفقراء أولًا" ليس مجرد شعار، بل هو واقع في المكسيك". وكان بعض المحللين المكسيكيين المستقلين متحمسين بنفس القدر لتخفيض معدلات الفقر التي تحققت في عهد أملو.

قال فيري ريوس، خبير السياسات العامة ومدير مبادرة "المكسيك المُفككة": "لم يسبق أن شهدت فترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الفقر، أو انخفاضًا ملحوظًا، بهذا الشكل. هذه لحظة فارقة في تاريخ الاقتصاد المكسيكي".

من 4 دولارات إلى 15 دولاراً

انتُخب آميلو بأغلبية ساحقة عام 2018، واعدًا بالقضاء على الفساد ومعالجة عدم المساواة . ومن بين إنجازات إدارته زيادة الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، من 88.40 بيزو (4.75 دولارًا) يوميًا عند توليه منصبه، إلى المعدل الحالي البالغ 278.80 بيزو (15 دولارًا) يوميًا.

وكان لهذا تأثير متسلسل على قطاعات أخرى من الاقتصاد، وفقا لفاليريا موي، وهي خبيرة اقتصادية مكسيكية والمديرة العامة لمؤسسة IMCO، وهي مؤسسة بحثية للسياسات العامة.

رفع الأجور ينعش الاقتصاد.. حقيقة بديهية

عندما يرتفع الحد الأدنى للأجور، تبدأ الأجور والدخول الأخرى في الاقتصاد بالارتفاع - حتى في الاقتصاد غير الرسمي - نظرًا لتوفر الموارد بشكل أكبر، كما قالت. وأضافت: "لا أعلم إن كان خفض الفقر يعود فقط إلى سياسات لوبيز أوبرادور، لكنني أعتقد أن الضغط على الحد الأدنى للأجور قد حرك بقية القطاعات".

وتابعت: "نحن نتحدث عن سوق عمل كان الحد الأدنى للأجور فيه أقل بكثير من مستوى المعيشة. والآن وصل إلى مستوى يسمح لـ 13.4 مليون أسرة بالتخلص من الفقر. إنه إنجاز تاريخي".

قام أملو أيضًا بتغيير نظام الرعاية الاجتماعية، حيث طبّق نظامًا للتحويلات النقدية لكبار السن، مثل بالاسيوس، وللشباب المتدربين، وللمزارعين الذين يزرعون أشجار الفاكهة، وغيرهم. ثم ضاعف المبلغ المُنفق على هذه التحويلات.

لقد تعرض نظام التحويل النقدي الشامل، الذي حل محل نظام مشروط يحظى باحترام كبير بالنسبة لأفقر خمس الأسر والذي يشترط على الأطفال الذهاب إلى المدرسة وعلى الأسر حضور الفحوصات الصحية، لبعض الانتقادات لأنه يعني، في حالة نظام التقاعد على سبيل المثال، أن أي شخص، حتى المكسيكيين الأثرياء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، يحق لهم الحصول على التحويل.

قال غونزالو هيرنانديز ليكونا، الرئيس السابق للمجلس الوطني لتقييم سياسات التنمية الاجتماعية (CONEVAL)، وهي وكالة مُعطّلة كانت تُعنى بقياس الفقر قبل نقل هذه المهمة إلى معهد الإحصاء: "لقد فقدنا تركيزنا وفقدنا القدرة على منح الفقراء". وأضاف: "في حين ازداد حجم المساعدات، ساءت طريقة توزيعها".

الفقراء يعيشون في المناطق النائية

قد يُفسر هذا انخفاضَ الفقر المدقع بنسبة 19% مقارنةً بانخفاض الفقر الإجمالي بنسبة 26% تقريبًا. يعيش العديد من أفقر المكسيكيين في مناطق ريفية نائية، حيث يصعب الحصول على الرعاية الاجتماعية، إن لم يكن مستحيلًا.

قال ريوس: "المشكلة الكبرى في التحويلات النقدية ليست في شموليتها، بل في أن الحكومة المكسيكية لم تبذل جهدًا لجعلها شاملة حقًا، أي في متناول الجميع".

وفي الوقت نفسه، كشف تقرير وكالة الإحصاء أيضًا عن قضايا صارخة أخرى في ظل حكومة أملو: في حين زاد الوصول إلى الأمن الغذائي والضمان الاجتماعي وظروف المعيشة الكريمة، فإن عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية تضاعف بأكثر من الضعف، من 20.1 مليون شخص في عام 2018 إلى أكثر من 44 مليونًا في عام 2024.

قال ريوس: "أعتقد أن الدَين الكبير الذي لا تزال الدولة المكسيكية تدين به لشعبها يتمثل في تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية. فنسبة إنفاقنا على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي تُضاهي مثيلاتها في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

وقالت بالاسيوس، التي تتحمل نفقات طبية كبيرة ولكنها لا تستطيع الحصول على تأمين طبي، إنها شعرت "بالرعب". قالت: "الأدوية غالية جدًا، وليس لديّ شيء".

واعترفت الرئيسة شينباوم بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. هل ما زال أمامنا المزيد من العمل لتحقيق المزيد من التغيير؟ نعم، قالت. "مع معاناة 30% من سكان المكسيك من الفقر، علينا بلا شكّ مواصلة التقدم".

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن صحيفة "الغارديان"