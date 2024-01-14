يختلف السوري مع أخيه على شكل مخيمات النزوح وعلى تأييد ثورة ضد الظلم والنظام الفاسد ثم يقتتلان على منح الإيراني جنسية سورية وحق تملك عقاري ومن ثم يناقشان بغضب القصف الإسرائيلي المتواصل وانتهاك السيادة اليومي والاحتفاء بحق الرد للمرة المليون، وبعدها ينتقلان للخلاف حول اعداد المهجرين والقتلى والجرحى من السوريين على يد نظام كان من المفروض ان يحميهم جميعا، ثم يتشاجرا حول منصات المعارضة ومواقعها وتسمية المرتزقة من قياداتها بالقاب وصفات لا تمت بصلة للواقع السوري المبعثر بين روسيا وايران وإسرائيل ونظام الاسد.

اما اليمني فيقاتل في البحر الاحمر نيابة عن ايران ويعتقد انه يساند غزة ثم يذبح أخيه في تعز ويدمر الحديدة بتجارته الخاسرة مع الولي الفقيه ثم يأتي بالقات ليوزع في أسواق اليمن ولاءات لغير اليمانيّ ولغير بلاد سبأ وقلاع مأرب وجمال سواحل عدن ويناقش الحوثي ابناء اليمن في أمور التشيع والقرصنة وحيازة المسيرات القاتلة لابناء اليمن ولاقتصاده واستقراره وبعد ذلك يطلب الموت لاميركا ولاسرائيل وهو متنكر في زي امرأة يمنية محجبة ليفلت من قبضة العقاب يوم لا ينفع الندم.

وذلك اللبناني المسكين يهتف للمقاومة وثلاثية الشعب والجيش والمقاومة ثم يناقش أخيه مع تسديد فوهة البندقية إلى رأسه ليطالبه بالسكوت عن حرب يدخلها دون اذن ليورط البلاد في حرب دفاعا عن قضية فلسطين التي لم تعد بحاجة له ولا لغيره منذ عقود، ثم يأتيك ليطالب بالعيش المشترك وحماية السكان من اتباع مذهبه في بلدات المذاهب والطوائف الأخرى بحجة انصر أخاك.. وفي وقت لا يجد اللبناني دولاراته في المصرف فذاك الاخ غير الشقيق يصرف دولارات فريش دون حساب ليشكر المرشد الأعلى على كرمه وعطاياه لحفظ المقاومة التي توجه بندقيتها وسطوتها على رؤوس اللبنانيين قبل العدو الغاشم.

اما عن الفلسطيني فحدث ولا حرج، فهو يقاتل طواحين الهواء ويختلف مع أخيه حول وطنية وإسلامية حماس وعلمانية فتح والشعبية والديمقراطية وفي حين يحاول الفتحاوي قبول العدل الممكن ويتحدث مع الإسرائيلي المراوغ يتحالف الحمساوي مع فيلق قدس الإيراني للوصول للمطلق وتحرير العالم من الكفار والمشركين ويهاجم إسرائيل في عقر دارها ثم يجد نفسه وحيدا امام الدمار والقتل والتشريد ليدخل انفاقا بناها بأموال ابناء شعبه لتحميه وحده دون اخوته في الدين والوطن والقضية حيث يقول له الايراني العب وحدك.

العراقي قصة اخرى حيث يموت الناس جوعا في بلاد الرافدين وتهرس نايات الخان الصبا امام الصواريخ والمسيرات والقتل والتدمير وسط خلاف حول ما حصل في كربلاء قبل اكثر من ١٤٠٠ عام حيث تكثر الفوضى وينتشر الفقر ويسود المشعوذين اصحاب الهلوسات وتكثر الاتصالات بجوالات الثريا مع المعدي ومع الحسن والحسين ووالدهم من جنات الخلد ويقتل الله اخاه وتنقسم البلاد وتسيطر المليشيات والحشود على المشهد في بلاد ما بين النهرين والتي كانت لعقود منارة الثقافة وبلد القراءة والإنتاج الثقافي المتنوع والمتعدد المشارب والينابيع الزاخرة بتراث الأجداد والأولين.

الجزائر لا يختلف وضعها عن اختيها ليبيا و السودان في التشرذم والانقسام وسط خلافات الاخوة في السيطرة على المال والجاه والحكم والارتهان لأجندات بعيدة كل البعد عن مصالح الناس وتطوير البلاد، وفي تونس الخضراء يبس الزرع وسط خطابات رنانة من رئيس ملم باللغة والقانون، جاء بعد انتخابات قيل عنها نزيهة لينقذ فأصبح يبحث عن منقذ من تبعات ما فعل وما بدل وغير في الدستور لحماية كرسيه ومنصبه.

من جهة اخرى، نجد السعودي إن اختلف مع أخيه فحول مشروع نيوم او ذا لاين وكيف ستكون حال البلد في 2030 وكيف يمكن تطوير السياحة في العلا وعسير وعلى شواطئ البحر الأحمر وبناء المرافئ ومناطق صناعة الاقتصاد ورفاهية العباد على مسرح محمد عبده او عبادي الجوهر.

الامارتي مشغول بتطوير مشاريع محمد بن راشد ورؤية محمد بن زايد ومنح البلاد مزيدا من الرقي والازدهار من جزيرة ياس إلى برج خليفة وجزر المرجان وصولا للثقافة والعلم في الشارقة وباقي الإمارات.

في هذا الاوان يحاول المصري جذب استثمارات العالم لمشاريع البحر الأحمر وتطوير سيناء والمدينة الإدارية ويوسع قناة السويس ويطور نواحي السياحة في اهرامات الجيزة ومعابد الأقصر وحتى وان كانت هناك بعض العقبات فهو مع أخيه يتخطاها بعزم وارادة.

الأردني يشجع الوحدات وشقيقه يشجه الفيصلي والاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية ويتكاتف الاخوة من اجل البلد وسط تجاذب القوى الاقليمية ومحاولات الجار السوري إغراقه بمخدرات النظام السوري وسلاح طهران ويبقى الأردني مع أخيه حاميا صامدا في وجه هؤلاء.

والمغربي وان اختلف مع أخيه في الصحراء الغربية يبقى مغربيا أصيلا مرابطا في داره البيضاء مثل قلبه لينعش بلاده سياحيا واقتصاديا حيث تستمر المشاريع الاستثمارية في التدفق إلى البلد من كل حدب وصوب.

هذه هي حال البلدان العربية من العراق إلى المغرب وهي تمثل صراعا بين الولاءات الخارجية التي تؤدي إلى الموت والقتل والدمار وبين اصحاب العقل والحكمة في ادارة البلاد والتطوير والبناء والازدهار.