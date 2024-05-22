على نحو مفاجئ أعلن النجم الألماني توني كروس أسطورة المانشافت والملكي، اعتزال كرة القدم نهائياً عقب نهائيات يورو 2024، أي بعد أسابيع قليلة سوف نتوقف عن مشاهدة أحد أكثر النجوم في تاريخ كرة القدم تميزاً بالتمرير المؤثر والدقيق.

وداع وهو في القمة

الرائع والصادم في آن واحد، أن كروس البالغ 34 عاماً، لايزال في قمة العطاء، وأبدع خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، وهو لايزال يتطلع لحصد لقب دوري الأبطال، وفي كل مباريات موسمه الأخير، يثبت أنه المايسترو الذي يفعل بالكرة ما يشاء، خاصة على مستوى التمرير الدقيق، حيث تشير الاحصائيات إلى أنه قد يؤدي مباراة كاملة دون يرتكب أي خطأ في التمرير، وهو أمر يقترب من درجة المستحيل لبقية اللاعبين.

العشق الأخير

كروس بعث بالرسالة الأروع لجمهور الريال، مع إعلان قراره بالاعتزال وليس الرحيل عن الفريق، حيث أكد أنه اتخذ هذا القرار لكي يكون ريال مدريد هو "العشق الأخير"، أي أنه لن يلعب لأي فريق آخر.

أرقام وبطولات

نحن نتحدث عن لاعب عانق ألقاب البطولات الأقوى في العالم، فهو بطل مونديال 2014، وحقق دوري الأبطال عدة مرات، وتوج بالدوري الألماني والاسباني.

توني كروس خاض طوال مسيرته 729 مباراة، وسجل 67 هدفاً مع جميع الأندية التي لعب لها، وهي بايرن ميونيخ، وليفركوزن، وريال مدريد، وحصل على 10 بطولات مع بايرن ميونيخ، منها لقب لدوري الأبطال عام 2013.

وفي قلعة الريال حصد كروس 21 بطولة، من بينها لقب دوري الأبطال الأوروبي 4 مرات، وهو الآن يحلم بالنجمة الخامسة.

وخاض مع منتخب ألمانيا 108 مباريات، وسجل 17 هدفاً، ويحمل على قميصه المجد الكروي الذي لا يضاهيه مجد، وهو لقب كأس العالم، وتحديداً مونديال 2014 .