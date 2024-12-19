نعم للتأثير الإيجابي الذي ننادي به، عمل لا يتوقف، ينسج حكاية فصولها الإلهام والتأثير؛ ليقدم لنا تجربة نوعية مميزة، لها فصول ولها أحداث تكمن في ملتقى صُنّاع التأثير.

وحقيقةً، في ملتقى صُنّاع التأثير الذي افتتح أمس بمدينة الدرعية، توقفت كلماتي وكان الصمت شعاري عند كلمة وزير الإعلام سلمان الدوسري عندما أشار إلى عدة نقاط مهمة. وحديثه عن الإعلامي المؤثر الذي تكون له بصمات واضحة في محتواه، سواء كان مرئياً أو مسموعاً، جعلنا نعيد التفكير في تعريف المؤثر الحقيقي الذي له مميزات معينة.

قال وزير الإعلام: "ليس كل مشهور مؤثراً، وليس كل مؤثر مشهوراً". وأوضح أن المؤثرين ليسوا فقط في الشاشات، بل نجدهم في الحي، والمدرسة، والمنزل، والأسرة.

وهذا ما نردده جميعاً؛ فالمؤثر الحقيقي لا يُقاس بعدد المشاهدات أو عدد المتابعين، وإنما في المحتوى المميز الذي يبدع فيه ويجمع بين العلم والثقافة والفائدة.

عندما نكتب في أي موضوع، فإن الاختيار الجيد للعنوان يعد بوابة لجذب الجمهور المستهدف، ويزيد من فرص تفاعلهم مع المحتوى. من جهة الكاتب، العنوان الجذاب هو المفتاح، ومن جهة المتحدث، المقدمة واختيار المحتوى المفيد هما ما يجذب المتابعين للكلمة. فالتأثير القوي يأتي بالتكرار، وصانع المحتوى يملك سلطة على الجماهير بكلمته وحديثه.

ملتقى صُنّاع التأثير يقدم صياغة جديدة وتعريفاً حديثاً لمعنى المؤثر الحقيقي، من خلال أهدافه التي تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم التأثير، وإثراء القيم المجتمعية، وتبادل التجارب والمعارف المتنوعة، مع إبراز الخبرات والمواهب محلياً ودولياً.

كلمات وزير الإعلام كانت بالفعل مؤثرة في الحضور، وخاصة عندما قال: "محمد التأثير، نعم محمد التأثير، محمد التغيير، محمد الأثر العميق. نعم، وبكل مصداقية، محمد التأثير".

ونحن معك معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري نقول:

"هو حاضرنا و ماضينا ومستقبلنا

‏به نستلهم الماضي

‏وبه نستعد للمستقبل

‏به سعدنا بماضينا

‏وبه بُهرنا بمستقبلنا

‏نعم نكرررها ⁧‫محمدالتأثير‬⁩".

كم من ملتقى حضرنا، وكم من لقاء شاركنا، ولكن ملتقى التأثير حطم جميع الأرقام في عدد الحضور وتفاعلهم. كلمة وزير الإعلام كانت محوراً بارزاً في هذا النجاح.

عرفناك عن قرب في صحيفة "الشرق الأوسط" وكنت مثالاً للسماحة والخلق، والآن وأنت تشغل منصل وزير الإعلام تمثل الكلمة الجميلة، فأنت أستاذنا ونحن تلاميذك.

حظي الملتقى في يومه الأول بإعجاب المؤثرين، وبقوة تأثير وجودة ما قدمته الورش من مشاريع ومبادرات وبرامج. أكثر من 40 برنامجاً وفعالية دعمت تطلعات المؤثرين ورؤاهم، حيث أثرت في المشهد الإعلامي المحلي والدولي.

نعم، جهود مميزة ونقلة نوعية تشهدها السعودية بقيادة داعمة ومميزة. شكراً سعودية التأثير والأثر.