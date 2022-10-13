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إيلاف: تطمح إلى تقديم أفضل ما لديها، لأنها على يقين بذكاء المشاهد وقدرته على تمييز العمل الراقي، شغفها بالتمثيل دفعها إلى دخول عالم الفن وترك تخصص هندسة الحاسوب، نصحت الشباب على وسائل التواصل بأن يتمسكوا بشخصياتهم الإبداعية الخاصة ولا تقلدوا أحداً، وأن لا ينجروا إلى فخ التقليد، الذي يقتل الإبداع، مشددة على أن الإنسان مطالب بالتعرف إلى نفسه ومعرفة نقاط القوة لديه في كل مرحلة من حياته دون أن يكترث بالتحديات أو المصاعب، التي وصفتها بأنها سلالم النجاح.

هذا ما أكدته الفنانة بثينة الرئيسي، التي كانت على موعد مع جمهورها خلال فعاليات الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"، حيث قالت احترام العمل والشغف به هو ما يدفع الإنسان إلى تحقيق النجاح، وهذا ينطبق على كافة مجالات الحياة، والتمثيل على وجه الخصوص، وعطاء الممثل من القلب واحترام عقلية ومشاعر المشاهدين هو ما يؤثر في تحديد موقعه في نفوس الجمهور".

بين "تك توك" و"إنستغرام"

ولفتت الرئيسي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة باختلاف جمهورها، وهذا يجعلها تدرس بشكل دقيق ظهورها عليها، لذلك فإنها لم تظهر في بث حي على تك توك، حتى هذه اللحظة، مع تركيزها واهتمامها بإنستغرام، وعلى الرغم من العفوية التي تتميز بها تلك القنوات الإعلامية، إلا أن النجاح يرتبط بذكاء الشخص في طريقة ظهوره عليها.

سلاح ذو حدين

وحول دخول الشباب عالم الإنتاج الفني، قالت: "الإنتاج الفني سلاح ذو حدين، فالمنتج لأي عمل فني بحكم العلاقات التي يتطلبها الإنتاج والاحتكاك مع الآخرين، من الممكن أن يخرج عملاً راقياً يتعاون فيه مع كافة الأطراف بود ومحبة، وتكون ثماره ذات أثر على الآخرين، وقد يؤدي على العكس إلى حصول نزاعات مع أطراف العمل، لذلك أنصح من أراد أن يدخل عالم الإنتاج بحذر".

تقليد المشاهير

وفي نصيحتها للشباب، قالت بثينة: "لا تقلد أحداً في خروجك على وسائل التواصل الاجتماعي، فالتقليد لا يخدم الإنسان، ولتكن لك شخصيتك.