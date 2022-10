قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف: يروي الممثل ماثيو بيري في مذكراته الشخصية العميقة "Friends ، Lovers and the Big Terrible Thing" العلاقة المحيرة التي جمعته بالممثلة جوليا روبرتس ، والتي تحولت في النهاية إلى قصة حب قصيرة العمر.

في مقتطف حصلت عليه صحيفة التايمز ، يتذكر بيري أنه أنهى الأمور مع الممثلة "الجميلة والرائعة" لأنه لم يستطع تحمل هالتها الكبيرة لها.

"المواعدة مع جوليا روبرتس كانت أكثر من اللازم بالنسبة لي. كنت متأكدًا دائمًا أنها ستنفصل عني. لم لا؟ لم أكن كافياً ؛ لا يمكنني أن أكون كافياً أبدًا ؛ كنت محطماً ، مكسوراً ، غير محبوب. لذا بدلاً من مواجهة العذاب الحتمي لفقدانها ، انفصلت عن جوليا روبرتس الجميلة والرائعة ".

كتب مع الأسف: "ربما كانت تعتبر نفسها تتسكع مع ممثل تلفزيوني، وكان الممثل التلفزيوني ينفصل عنها الآن. لا أستطيع أن أبدأ في وصف مظهر الارتباك على وجهها."

بدأت علاقتهما عندما عُرض على روبرتس دورًا في السيتكوم الهزلي "أصدقاء" الذي كان بيري أحد نجومه. كتب بيري أنه اكتشف أن روبرتس "ستقدم العرض فقط إذا كانت ستشاركه خطاً في قصته. اسمحوا لي أن أقول ذلك مرة أخرى - كانت ستقدم العرض فقط إذا كان من الممكن أن تكون في خط قصتي. (هل كان عامي جيد أم ماذا؟) لكن أولاً ، كان علي أن أجذبها ".

أرسل لها ثلاثين وردة ورسالة ، كتب فيها ، "الشيء الوحيد الأكثر إثارة من احتمال قيامك بالعرض هو أنني أخيرًا لدي عذر لإرسال الزهور إليك."

"هكذا بدأت علاقة عاطفية إستمرت لمدة ثلاثة أشهر عن طريق الفاكسات اليومية ،" قال بيري بالتفصيل. "كان هذا قبل الإنترنت ، والهواتف المحمولة - جميع المراسلات تمت عن طريق الفاكس. وكان هناك الكثير ؛ المئات."

تحولت محادثاتهم الأفلاطونية فجأة عندما يتذكر بيري تلقيه "فاكسًا رومانسيًا" من روبرتس.

اتصلت بصديق وقلت ، "أنا غارق حتى اذني. عليك أن تأتي على الفور. قل لي إذا كنت مخطئا ".

لم يكن مخطئًا ، وبالتالي إنتقلت العلاقة من الفاكسات الى المحادثات الهاتفية التي إستمرت لساعات.

عندما التقيا لأول مرة في شقته ، يتذكرها تسأله كيف حاله ، فأجاب: "أشعر أنني أكثر رجل محظوظ في العالم".

بحلول وقت تصوير ظهرها في مسلسل "فريندز" لتصوير حلقة معًا، كانا يتواعدان بالفعل.

في حلقة "The One After the Superbowl" ، أعاد تشاندلر (بيري) التواصل مع سوزي (روبرتس) ، التي كانت صديقة طفولة لها تاريخ معقد. في الحلقة ، يذهب الاثنان في موعد بدافع الانتقام.

قبل إنفصاله عنها ، يتذكر بيري لقاءه مع عائلة روبرتس ، حيث كان يقود سيارتها البرتقالية فولكس فاجن ، ويلعب كرة القدم على الثلج.