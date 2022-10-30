قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: في مقابلة جديدة مع موقع "Pollstar"، صرحت المغنية الأميركية دوللي بارتون بجرأة قائلة: "لا أعتقد أنني سأقوم بجولة غنائية مرة أخرى" قبل أن تضيف ، "سأقوم بعروض خاصة هنا وهناك ، بين الحين والآخر. ربما أقوم بعروض نهاية أسبوع طويلة، أو مجرد عدد قليل من العروض في أحد المهرجانات. ولكن ليس لدي أي نية للذهاب في جولة كاملة بعد الآن".

في عمر 76 عامًا ، لا تزال أسطورة أغاني الريف تصدر موسيقى جديدة ولكنها تريد الاستمتاع بحياة أبسط مع زوجها كارل توماس دين.

متحدثة عن الجولات ، تقول بارتون: "لقد فعلت ذلك طوال حياتي، والأمر يستغرق الكثير من الوقت والطاقة. أحب أن أبقى قريبًة قليلاً من المنزل مع زوجي. لقد تقدمنا في السن الآن، وأنا لا أريد أن أرحل لمدة أربعة أو خمسة أسابيع في كل مرة. يمكن أن يحدث شيء ما. لن أشعر بالراحة حيال ذلك، إذا ذهبت واحتاجني شخص ما. أو سأشعر بالضيق إذا اضطررت إلى مغادرة جولة لأن شخص ما مريض في المنزل واحتاجني".

تقول بارتون ، التي تزوجت من دين منذ عام 1966 ، إن زوجها هو الذي تصنع له حاليًا موسيقى جديدة - في شكل ألبوم موسيقى الروك أند رول.

"عندما تم ترشيحي لجائزة مشاهير الروك آند رول ، فكرت ، حسنًا ، ليس هناك وقت أفضل للقيام بذلك." لطالما رغبت في القيام بذلك. زوجي من كبار المعجبين بموسيقى الروك أند رول ، ولسنوات كنت أفكر ، "في أحد هذه الأيام ، أود عمل ألبوم خاص به فقط"

وعلى الرغم من انشغالها بالألبوم الجديد، تعمل بجد أيضًا من أجل عمل "خاص" لعيد الميلاد كما تسميه.