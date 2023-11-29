إيلاف: في عالم الرومانسية المتلألئ في هوليوود، تأخذ الحياة العاطفية للممثل الأسطوري آل باتشينو منعطفًا غير متوقع. إذ كشفت صديقته، نور الفلاح، مؤخراً، أنها غير مهتمة بالزواج من النجم الشهير، حتى بعد ولادة طفلهما رومان.

وفي مقابلة حصرية مع TMZ، قالت الفلاح، إنها تحب باتشينو، إلا أن الزواج ليس على جدول أعمالهما. وأكدت المنتجة وأم ابن باتشينو الرضيع: "أنا لست من النوع الذي يتزوج". يضيف هذا التصريح تطورًا فريدًا إلى ملحمة الممثل المخضرم الرومانسية، مما يثبت أن الحب في هوليوود غالبًا ما يتحدى التوقعات.

يأتي هذا الكشف بعد أن اجتاز الثنائي تعقيدات الأبوة والأمومة المشتركة، وتوصلا إلى اتفاقيات دعم وحضانة الطفل الصغير "رومان".

على الرغم من فارق السن بينهما - باتشينو يبلغ من العمر 83 عامًا وفلاح تبلغ من العمر 30 عامًا - يبدو أن الزوجين راضين عن ديناميكية علاقتهما غير التقليدية.

تسوية الأمور القانونية

ذكرت وسائل الإعلام سابقًا أن باتشينو، الذي أصبح أبًا مرة أخرى، سيدفع أكثر من 30 ألف دولار شهريًا لدعم الطفل.

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب منه دفع دفعة مقدمة قدرها 110.000 دولار، وتغطية النفقات مثل الممرضة الليلية، والمساهمة في الفواتير الطبية التي لا يغطيها التأمين، وإيداع 15.000 دولار سنويًا في صندوق التعليم.