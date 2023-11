إيلاف: في عالم الرومانسية المتلألئ في هوليوود، تأخذ الحياة العاطفية للممثل الأسطوري آل باتشينو منعطفًا غير متوقع. إذ كشفت صديقته، نور الفلاح، مؤخراً، أنها غير مهتمة بالزواج من النجم الشهير، حتى بعد ولادة طفلهما رومان.

وفي مقابلة حصرية مع TMZ، قالت الفلاح، إنها تحب باتشينو، إلا أن الزواج ليس على جدول أعمالهما. وأكدت المنتجة وأم ابن باتشينو الرضيع: "أنا لست من النوع الذي يتزوج". يضيف هذا التصريح تطورًا فريدًا إلى ملحمة الممثل المخضرم الرومانسية، مما يثبت أن الحب في هوليوود غالبًا ما يتحدى التوقعات.

