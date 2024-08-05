إيلاف من نيويورك: عاشت ملكة البوب العالمية مادونا البالغة 65 عاماً ​​أكثر من مجرد حياة حب نشطة، فهي الأكثر إقبالاً على الحياة من الناحية العاطفية، والأكثر دخولاً في علاقات مقارنة بكثير من النجمات الشهيرات.

ويبدو أن شريكاً عاطفياً جديداً غزا قلب مادونا، فقد سبق أن ارتبطت بكثير من الرجال مع تفضيل الأصغر عمراً، بداية من مارك كامينز، جان ميشيل باسكيات، جون إف كينيدي جونيور، شون بن، وارن بيتي، توني وارد، فانيلا آيس، دينيس رودمان، كارلوس ليون، جاي ريتشي، أليكس رودريغيز وهؤلاء جزء من من قائمة شركاء مادونا التي لا نهاية لها.

وعلى الرغم من أن هذه العلاقة بعيدة أكثر من أي وقت مضى عن التركيز الإعلامي والكاميرات، ولم تقدم الفنانة أي معلومات عن شريكها الجديد المحتمل، ولكن كانت طريقتها في تقديمه أكثر من مجرد شخصية.

متعة الصيف الحارة!

فقد نشرت مادونا بعض الصور العارية تماما، والتي يمكن من خلالها رؤية الشاب يحتضنها من الخلف، مع تعليق يقول :"متعة الصيف الحارة".

وليست المرة الأولى التي تنشر فيها مادونا صورا مع هذا الشاب، ففي 5 (تموز) قامت بتحميل لقطتين إضافيتين على حسابها الشخصي على Instagram لإظهار شريكها الجديد المحتمل.

في إحداهما، يظهر الاثنان مستلقيين على السرير في وضع أكثر من إيحائي. ومع ذلك، لم تذكر مادونا تفاصيل عن علاقتها بهذا الشاب الغامض.

لماذا الرجال الأصغر سناً؟

تشرح مادونا سبب إقامتها دائمًا علاقات مع الرجال الأصغر سنًا

حيث تقول ملكة البوب ​​:"العلاقة مع شخص من نفس العمر صعبة للغاية، فمعظم الرجال في عمري متزوجون ولديهم أطفال، إنهم غير مناسبين للمواعدة، و الأشخاص الأكبر سنا والأكثر رسوخا في عاداتهم ربما لا يكونون مغامرين، مثل شخص أصغر سنا، وأنا أعشق المغامرة وأعيش حياة مجنونة للغاية. "