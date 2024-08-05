إيلاف من بيروت: منذ أكثر من 22 عاماً، يشكل حدث إنتخاب ملكة جمال لبنان منبراً لبنانيّاً استثنائيّاً وبمعايير عالميّة على شاشة LBCI، للترويج للجمال والسياحة والثقافة والترفيه.

وهذا العام كان الحفل الجمالي السياحي الثقافي... رسالة أمل وصمود!

وفي قلب عاصمة السياحة بيروت النابض بالحياة، اختارت الـLBCI من واجهة بيروت البحريّة "Beirut Waterfront" تنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2024، أضخم حفلات موسم الصيف السياحي اللبناني، وذلك برعاية وزارة السياحة اللبنانيّة.

أراد الحفل الجمالي الثقافي الفنيّ والسياحي هذا العام التأكيد على صمود لبنان، وثقة اللبنانيّين بخلاص هذا الوطن، مشكّلاً عنواناً للسياحة والجمال والتقدّم والحداثة في بلاد الأرز، حيث تربّعت ندى كوسا على عرش الجمال اللبناني للعام 2024 في سهرة نسائيّة بامتياز تنافست خلالها 15 جميلة من جميلات لبنان.

وقد زينت هذا الحدث الجماليّ الثقافيّ الفنّي ملكة الإحساس إليسا بحضورها وإحيائها الحفل، وتوجّهت اليسا الى كلّ إمرأة داعية إياها الى البحث عن مكمن القوّة بداخلها، لتُنجز وتكون رائدة.

نسائيّة بامتياز

واللافت هذا العام ان لجنة التحكيم كانت نسائيّة بامتياز أيضاً تعكس قدرات المرأة اللبنانيّة ونجاحاتها عالميّاً، وكان لـ"إيلاف" محادثات جانبية شيقة مع ثلاثة من أعضاء اللجنة هن: المُمثّلة اللبنانيّة العالميّة رزان جمّال، عارضة الأزياء العالميّة والمدافعة عن حقوق المرأة نور عريضة، والإعلاميّة ريا أبي راشد، اللواتي أثنين على جمال ندى وضحكتها وإيجابيتها وعلى استحقاقها للقب الجمالي وتمثيلها لبنان بأجمل صورة.

وبعد الإجابة عن سؤال المرحلة النهائيّة الموحّد "اذا اطّلعت على السوشيل ميديا بعد انتهاء السهرة وقرأت تعليقات سلبيّة تطالك، كيف تتعاملين معها؟" فازت ندى كوسا بتاج الجمال اللبناني الذي حمل توقيع دار معوّض العالمي وجسّد "أرزة الأمل" الصامدة، فيما حلّت كلّ من سارة-لينا بو جودة وصيفة أولى، غاييل باليان وصيفة ثانية، مليسا قزح وصيفة ثالثة، وسيبال بو شعيا وصيفة رابعة.

حوار مع إيلاف

وكانت كاميرا إيلاف بالطبع حاضرة في كواليس الحفل وخطفت حوارًا سريعًا مع الملكة الجديدة على المسرح فور إعلان النتيجة. فأكدت كوسا سعادتها بالفوز منوهة أن حياتها تغيرت منذ لحظة إعلان فوزها. وأفصحت لنا أن المشروع الذي ستعمل عليه هو "تعزيز الصحة النفسية عند المرأة وعند كل الأشخاص!" ووجهت رسالة لكل صبية لبنانية وعربية قائلة: "أقول لكل صبية أن تركز على نفسها وعلى علمها وعلى الأمور التي تحبها.. وكل صبية بتقدر توصل!" اما ما ستحمله ندى معها من لبنان الى العالم فهي "التفاصيل اللبنانية الجميلة وكيف نحنا منتميز محل ما منروح بدي آخد هذا التميز وين ما كان.." وإعتبرت كوسا أن ضحكتها هي ما ميزها عن غيرها من المتسابقات…

هذا وكان لـ"إيلاف" أيضاً دردشة سريعة مع كل من ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون التي سلمت تاج الجمال بعد تربعها عليه لمدة سنتين، ومع والدي الملكة وشقيقها وجدتها الذين وجهوا لها كلاماً مؤثراً من القلب وعرفونا أكثر عليها