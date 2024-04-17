إيلاف من الرياض: يتولى المخرج الإسباني رودريغو سوروغوين رئاسة لجنة تحكيم أسبوع النقاد، إحدى الفعاليات الموازية في إطار مهرجان كان السينمائي.

يُعد سوروغوين (42 عاماً) أحد رموز موجة التجدد بالسينما الإسبانية. وقد برز في السنوات الأخيرة بفعل أعماله ذات الأسلوب القاتم، بما يشمل فيلمَي “كي ديوس نوس بيردونه”، و”إيل رينو”، الذي نال بفضله جائزة أفضل مخرج ضمن جوائز غويا، وهي المعادل الإسباني لجوائز الأوسكار الأميركية عام 2019.

وانطلق أسبوع النقاد عام 1962، كأحد الاختيارات الموازية الرئيسية في مهرجان كان السينمائي، وهو مخصص لاكتشاف المواهب الجديدة والأفلام الأولى أو الثانية لصُناعها. ومن المقرر الكشف عن قائمة الأفلام الطويلة الـ 11 المشاركة بالمنافسة في هذه الفئة في 15 أبريل.وعلى صعيد المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، سيُكشف عن قائمة الأفلام المشاركة في المنافسة بهذه الدورة الـ 77 للمهرجان الخميس المقبل.

وستترأس لجنة تحكيم المسابقة مخرجة فيلم “باربي” غريتا غيرويغ، فيما يرأس لجنة تحكيم فئة “نظرة ما” السينمائي المتحدر من مقاطعة كيبيك الكندية كزافييه دولان. وسيعرض في حفل افتتاح المهرجان الفيلم الكوميدي “الفصل الثاني- Le Deuxième Acte” أحدث أعمال المخرج الفرنسي كوينتن دوبيو، وهو نفس اليوم الذي سيُطرح الفيلم فيه بالقاعات الفرنسية.