إيلاف من بيروت: في لقاء خاص مع "إيلاف"، تحدثت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس عن تجاربها المهنية والشخصية، مُعربة عن سعادتها بنجاح مسلسل "2024" بجزئه الثاني، رغم اختلاف الآراء حوله. كما أشادت لبّس بنص مسلسل "ع أمل" لواقعيته وموضوعه الجريء.

وأعربت لبّس عن شغفها بعودة الدراما اللبنانية إلى سابق عهدها من التألق، مُؤكدة على أهمية دور المرأة العربية واللبنانية، ودحضًا لصورة المرأة التي تقتصر على الشكل الخارجي فقط.

وأعربت لبّس عن رضاها الكبير عن الجزء الثاني من مسلسل "2024" الذي عرض خلال شهر رمضان، مؤكدة أن هذا الجزء شكل تحدياً كبيراً بالنسبة لها، وحظي بإعجاب الجمهور رغم اختلاف الآراء حوله، لافتة: "بس ما في شي بيعجب الكل".

وأبدت لبّس إعجابها الكبير بنص مسلسل "ع أمل" الرمضاني، مشيدةً بمدى واقعية الموضوع الذي يتناوله النص، ووصفته بأنه "رائع ويتناول موضوعا حقيقيا جداً، نجده في بلداننا العربية".

وكشفت لبس أنها بصدد قراءة أعمال جديدة، وأعربت عن أملها في عودة الدراما اللبنانية إلى سابق عهدها من التألق والريادة، قائلة: "أتمنى أن تعود الدراما اللبنانية 'وترجع تقلِّع' لأنو من زمان، أيام الأسود والأبيض، كان هناك الدراما اللبنانية والمصرية وكان هناك دريد لحام في الدراما السورية، وكنا نحنا كدراما لبنانية أكتر شي عم نصدِّر فأتمنى أن نعود".

وألقت لبّس الضوء على مشروعها التجاري الخاص الذي افتتحته مؤخراً، مؤكدةً إصرارها على المضي قدمًا رغم الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد.

واختتمت لبّس حديثها بتسليط الضوء على قوة المرأة العربية وإمكاناتها غير المحدودة، فوجهت رسالة قوية تشدد على أن دور المرأة العربية يتجاوز مجرد الجمال الخارجي، حيث قالت: "دورِك أكبر بكثير من أن تكوني شكل جميل فقط!"، مشجعةً النساء على السعي وراء أحلامهن وتحقيق أهدافهن، ومؤكدةً أن الجمال الحقيقي يكمن في القوة والإصرار والمثابرة.