إيلاف من الرياض: أعلنت منصة "شاهد" المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC" عن عرضها مسلسل الأنيمي الجديد "جريندايزر يو" وذلك كثمرة شراكتها المستمرة مع شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك".

بدورها كانت شركة "مانجا" قد أعلنت عن شارة النهاية الرسمية لمسلسل الأنيمي "جريندايزر يو"، بالإضافة إلى بوستر جديد للمسلسل الذي من المقرر أن يبدأ عرضه على منصة "شاهد" في شهر يوليو لهذا العام 2024.

في هذا السياق، قال الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج: "يُسعدنا أن نعلن عن استمرار شراكتنا مع "شاهد"، ونؤكد أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لشراكاتنا السابقة والتي تكللت بالنجاح. ويجدر بالذكر أن هناك عدة شراكات سابقة بين مانجا للإنتاج وشاهد في عرض عدد من الأعمال البارزة مثل فيلم "الرحلة"، مسلسل "أساطير في قادم الزمان"، ومسلسل "كابتن تسوباسا". ومن اللافت للنظر أن فيلم "الرحلة" وصل إلى قائمة أعلى خمسة أفلام مُشاهدةً على منصة شاهد".

من جانبه، شددّ طارق الإبراهيم، مدير المحتوى في منصة "شاهد" ومدير عام قناتَي MBC1 وMBC دراما، على أهمية التعاون الاستراتيجي المستمر مع شركة مانجا للإنتاج، وأضاف: "تحظى أعمال شركة مانجا للإنتاج ببصمة فريدة تمنحها قيمة مضافة لدى جمهور "شاهد" الواسع بمختلف فئاته وشرائحه العمرية." وختم طارق الإبراهيم: "لا شك في أن أكثر ما يميز أعمال مانجا للإنتاج يكمن في المعايير الإنتاجية والفنية العالية التي تنتهجها، في موازاة محتواها الخلاق وما يتضمنه من رسائل اجتماعية وأخلاقية قيّمة تتماهى مع ثقافة المنطقة وتتوافق مع أذواق المشاهدين وتجمع العائلة العربية في تجربة مشاهدة راقية ومليئة بالمتعة والفائدة والترفيه".



يُذكر أنه تم إنتاج الرسوم المتحركة لمسلسل "جريندايزر يو" من قبل استوديو GAINA بإشراف مؤلف السلسلة الشهيرة جو ناجاي، ويضم طاقم فريق العمل لمسلسل "جريندايزر يو" المخرج العام ميتسوؤو فوكودا ومصمم الشخصيات يوشيوكي ساداموتو ومصمم الشخصيات الفرعية ماري اراكي. قام بكتابة السيناريو إيتشيرو أوكوتشي، وكتابة النص من خلال تاتسوهيتو هيجوتشي، والتصميم الميكانيكي كان من قبل واتارو ايناتا، AF_KURO، جونيتشي اكوتسو (Astrays). وأعمال التصميم من خلال Pinakes، توميوكي آوكي، Zenseava، ماساتو يوشيناجا. والمحركون الرئيسيون هم هيروكي تايجا، تاكاشي هاشيموتو، ماساهيرو ياماني، تورو يوشيدا.

وتم إخراج الخلفيات من قبل هيروشي كاتو، هيروفومي ساكاجامي (Totonyan) وتم تصميم الألوان من قبل توموي يوشيمورا والتصوير السينمائي من قبل اتسوشي اوسوتا (Nexus). إخراج الصوت يوكيو ناجازاكي. والمؤثرات الصوتية من قبل توشيا وادا، ماكي تاكوما (Swara Pro). وقاد الجانب الموسيقي الملحن الشهير كوهي تاناكا وتم إنتاج الموسيقى من قبل PONY CANYON.