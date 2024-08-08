إيلاف من الرياض: شهدت حفلات "جولة المملكة" التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة"، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى" في الرياض، ليلة كويتية غنائية بامتياز تم نقلها على الهواء مباشرة ، جمعت "نبض الكويت" نبيل شعيل وفرقة ميامي الغنائية الشهيرة.

وقد استمتع الجمهور الغفير الذي ملئ مسرح "محمد عبّده أرينا- روح السعودية" في حفل مكتمل العدد حملت أجوائه الروح الشبابية لاسيما وان ستايل الحفل تمثل في تواجد الجمهور واقفا وهو ما اعتبره "بوشعيل" جديدا على حفلاته في الرياض>

وعبر الفنان الكويتي عن سعادته بهذا النمط من الحفلات والذي مكنه بشكل مباشر من مشاهدة تفاعل وغناء الجمهور معه .

وكان الحال في الكواليس مثاليا اذ حرص اعضاء ميامي بعد انتهاء نبيل شعيل من فقرته الغنائية بزيارته في غرفته داخل الكواليس والسلام عليه والتقاط الصور التذكارية ، فنقل اليهم ما شعر به من حب وحماسة وتفاعل الجمهور، ما زرع روحا تفاؤلية وطاقة حماسية لدى ميامي قبل بدء فقرتهم لملاقاة الجمهور السعودي .

وفي الكواليس، كان كل فنان على حده قبل بدء فقرته على موعد مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا ، فشكر نبيل شعيل وميامي في أحاديثهم معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه مثنين على ما يقدمه من ابداع ودعم وتشجيع للجميع في مجالي صناعة الفن والترفيه.

وامتدحوا الفكر الذي أطلقت لاجله حفلات "جولة المملكة" وكيف أن هذه الحفلات وغيرها من ليالي غنائية تشهدها المملكة رفعت المعايير ليس فقط على صعيد الحفلات والتكنولوجيا والتقنيات والموسيقى المستخدمة والحاضرة فيها، بل ايضا على صعيد الجمهور الذي يحمل بات ذائقة موسيقية رفيعة المستوى ، لدرجة ان جميع الدول باتت حريصة ان تلحق بالمملكة لتقدم حفلات تحمل نفس الجودة.



وقال نبيل شعيل في اجاباته:" كالعادة المملكة العربية السعودية اصبحت بوابة ينطلق منها اي فنان عربي ، والفعاليات الجميلة التي تقدمها وتقوم بها المملكة تجعل اي فنان يطمح ان يكون عضوا مشاركا بها". وعن استضافة الرياض لبطولة "كاس العالم للرياضات الالكترونية" اكد "بوشعيل" عن تحديه معلنا :"انا من محبي هذه الرياضات .. بل أنا فنان في "البلاي ستيشن" وخاصة كرة القدم ومن يريد ان ينافسني فليتفضل".

أعمال جديدة للفنان نبيل شعيل

وكشف "نبض الكويت" الذي بدأ فقرته باغنية "يأهل الرياض" ثم "عطوه جوه" وغيرها من الاغاني ان لديه اعمال جديدة يجهّزها مع شركة روتانا ويتعاون فيها مع الملحنين المبدعين ياسر بوعلي وسهم.

اما فريق ميامي الذين ختموا الحفل بأغانيهم المشتعلة مثل "شيلوها شيله" و"غرامك شي عجيب" وغيرها فأكدوا في كلامهم ان المشهد الموسيقي في المملكة يسير من عالي إلى اعلى، واثنوا على جهود روتانا في تنظيمها لحفلاتهم ودورها الريادي في مجال الموسيقى ، ورحبوا بتقديم دويتو يجمع بين فرقتهم ونبيل شعيل في المستقبل.

يا دار تلهب الحس الوطني

الجميل في الحفل ايضا ان الحس الوطني كان حاضرا بذكاء، فألهب نجوم الحفل المكان عندما ختم نبيل شعيل فقرته بأغنية "يا دار" المعروف اثرها عند الجمهور . كذلك فرقة ميامي أضافوا لأغنيتهم التراثية الشهيرة "صبوحه" عبارة "يا سعودي" فرددها الجميع معهم لتصبح تريند الحفل منسجمه مع مبادرة هيئة السياحة حيث شاهد الجميع الفيديو الجميل، الذي عرض خلف الفرقة وهو يغنون ضمن ديكور المسرح، عن السياحة الداخلية في المملكة، والتي تحظى برواج وإقبال كبيرين ما جعل مدن المملكة في طليعة الاماكن السياحية المفضلة عند المصطافين هذا الصيف .

