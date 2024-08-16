إيلاف من بيروت: أطلق الفنان المصري أحمد سليم أحدث أغنياته الرومانسية بعنوان "قلبي دايب"، والتي جاءت باللهجة المصرية، تمزج بين الطابع الرومانسي والطربي، وتتناول في كلماتها مشاعر الحب والغزل بجمال الحبيبة.

أغنية "قلبي دايب" من كلمات أحمد سعيد، ألحان علاء طلبة، وتوزيع أشرف حجازي، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وقد تم إصدار "قلبي دايب" بطريقة الفيديو كليب، بتوقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصوير المشاهد في عدة مواقع خلابة في لبنان. ويأتي هذا العمل الجديد بعد سلسلة من النجاحات التي حققها أحمد سليم مؤخراً، حيث طرح خلال الأسابيع الماضية أغنيات مثل "فنان"، "هنغير جو"، "شويه دلع"، و"يا نجوم الليل"، والتي حصدت مجتمعة أكثر من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

على صعيد آخر، يعمل أحمد سليم حالياً على أغنية جديدة بعنوان "فال حلو"، من المقرر تصويرها قريباً على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع محمد عمار.