إيلاف من القاهرة: أطلقت الفنانة المصرية آلاء أيوب أحدث أغنياتها بعنوان "المسألة خلصانة" عبر فيديو كليب حصري على يوتيوب.

الأغنية تأتي باللهجة المصرية، وبقالب غنائي إيقاعي يمزج بين الحيوية والفرح، مستندة إلى مقام الكرد الذي يضفي طابعاً من البهجة والسعادة على اللحن.

حل الخلافات بالحوار

تتجاوز أغنية "المسألة خلصانة" حدود الغناء الاعتيادي برسالة ذات مغزى عميق. النص الغنائي يركز على أهمية الحفاظ على خصوصية العلاقة بين الشريكين، ويحث على حل الخلافات بعيداً عن تدخل أطراف خارجية.

تشدد الأغنية على أن الحوار هو المفتاح الأساسي لحل المشكلات بين الطرفين، مما يحافظ على متانة العلاقة وخصوصيتها.

الكليب الأول

تم تصوير فيديو كليب الأغنية تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة، في مدينة الإنتاج الإعلامي بالعاصمة المصرية القاهرة. ويُعد هذا الفيديو الكليب الأول في مسيرة آلاء أيوب، وهو خطوة جديدة ومهمة في مسارها الفني. أعربت آلاء عن سعادتها بهذا العمل، مؤكدة أنه تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة لها، ووصفته بأنه يعكس أجواء صيفية مرحة، مع معالجة موضوع مهم يمس كل شاب وفتاة.

تفاصيل العمل

أغنية "المسألة خلصانة" من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع مصطفى غانم. تم إنتاج الأغنية من قبل شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وهي خطوة تؤكد على تقدم آلاء أيوب كصوت واعد في الساحة الفنية. جدير بالذكر أن آلاء أيوب هي مطربة معتمدة في دار الأوبرا المصرية، وقد شاركت مؤخراً في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين، وهو حدث موسيقي مرموق يقام حالياً.

صوت واعد

آلاء أيوب تعد واحدة من أبرز الأصوات الشابة في مصر، وتمكنت من الجمع بين الأداء الفني الراقي والمشاركة في فعاليات ثقافية موسيقية هامة. مع إصدار "المسألة خلصانة"، تضيف آلاء أيوب لمسة جديدة إلى مسيرتها، مستعرضةً مواهبها في مجال الفيديو كليب لأول مرة.